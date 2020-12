Nelle nuove puntate della soap di Rai 1 potrebbe esserci la temuta crisi tra Vittorio e Marta in crisi per colpa di Beatrice!

A dare indizi succosi è l’attrice Caterina Bertone che ha svelato cosa pensa delle famiglie separate.

Se vuoi scoprire tutti i retroscena de Il Paradiso delle Signore continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore 5, spoiler: Vittorio e Marta in crisi?

Tutti gli appassionati della soap di Rai 1 stanno fremendo per sapere cosa accadrà a Vittorio, Marta e Beatrice.

La coppia che ha fatto sospirare tanti fan potrebbe rompersi?

Molti lo temono notando quanto stia crescendo puntata dopo puntata l’intesa tra Vittorio e Beatrice.

I due hanno cominciato a frequentarsi dopo la morte del fratello di Conti. Vittorio ha promesso di prendersi cura della vedova e dei suoi figli e cosi sta facendo.

Vittorio ha convinto la cognata a riprendere gli studi, ha trovato un lavoro a Pietro e li ha ospitati a casa sua. Il Natale passato con loro è stato molto sereno nonostante l’assenza di Marta.

La figlia di Umberto è rimasta bloccata a New York da una imponente nevicata. Questo spingerà Vittorio tra le braccia di Beatrice?

Beatrice e Vittorio: qual è il loro passato?

Nelle ultime puntate dell’anno la tensione tra i due era crescente: i due hanno anche dato alcuni indizi sulla loro storia passata.

Vittorio e Beatrice infatti prima di essere cognati erano stati una coppia di amanti!

Tempo prima infatti tra i due c’era del tenero, anche se la donna era promessa in sposa ad Edoardo. I due fratelli proprio a causa di ciò ebbero degli screzi che minarono per sempre il loro rapporto.

Tra Beatrice e Vittorio dopo la morte di Conti vi era molta diffidenza ma pian piano i due si stanno scoprendo molto simili e l’affetto verso Pietro e Serena li unisce ancora di più.

Proprio Beatrice farà trapelare sempre di più l’interesse verso il cognato, quell’amore che forse non si è mai sopito.

Anche Marta però è molto innamorata del marito e tra le sue ci saranno degli scontri accesi quando la Guarnieri tornerà e capirà che rischia di perdere Vittorio.

Riuscirà Marta a recuperare il rapporto con Vittorio o Beatrice prenderà il suo posto nel cuore di Conti?

Caterina Bertone si svela: “Le famiglie separate.. “

A dare alcuni involontari indizi sul proseguo del quasi triangolo amoroso è stata l’attrice Caterina Bertone, che interpreta Beatrice Conti.

L’attrice come riporta Blasting News, ha svelato ad un settimanale il grande dispiacere che lei stessa ha provato in questi giorni di festa.

La Bertone infatti è dovuta stare lontana dai propri cari a causa delle restrizioni per la pandemia.

“È un grande dispiacere per me, non ho potuto passare le feste con loro perché vivono all’estero”.

Caterina ha anche mandato un pensiero per tutte le famiglie che si trovano nella stessa situazione:

“Penso alle famiglie separate per colpa del virus e non mi lamento”

È facile dunque capire che la Beatrice della soap è molto sensibile all’argomento e si potrebbe ipotizzare che alla fine la mamma di Pietro e Serena decida di non intromettersi tra i due sposi.

Per scoprire cosa accadrà non rimane che attendere le nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore 5 in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55!