Il Paradiso delle Signore, 14 dicembre: Marcello chiede a Roberta di sposarlo

Tornano le nuovissime puntate della soap di Rai 1, con molti colpi di scena che vi stupiranno! Ecco cosa accadrà!

Marcello chiederà la mano di Roberta, Ludovica cercherà il confronto con Gabriella, questi ed altri colpi di scena nel prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore!

Il Paradiso della Signore, anticipazioni 14 dicembre: Ludovica va a parlare con a Gabriella

Al Paradiso continuano i preparativi per Natale ma per qualcuno saranno festività più amare. Ludovica Brancia è tornata in città è pare pentita di ciò che ha fatto con Riccardo.

il suo tentativo di ricucire i rapporti con la famiglia Guarnieri passerà dal cercare di convincere Cosimo ad aiutarla.

Ludovica allora proverà anche a parlare con Gabriella, fidanzata di Cosimo, per guadagnarsi la sua fiducia.

Puntata di lunedì 14: Roberta parla con Federico e Marcello le chiede di sposarla

Il Barbieri sempre oppresso dal Mantovano troverà il coraggio di parlargli e penserà di essere riuscito a sistemare le cose.

Convinto che l’ex galeotto non sarà più un pericolo per Roberta, il Barbieri avrà finalmente il coraggio di chiederle di sposarlo!

La Pellegrino, sempre elettrizzata dalla prossima partenza dirà alle colleghe del suo imminente viaggio. In seguito si vorrà confrontare anche con il suo ex fidanzato, Federico Cattaneo.

Armando e Agnese: dopo il presepe sveleranno il loro amore?

I due innamorati Agnese ed Armando continuano ad essere sempre più legati ed hanno in programma di fare il presepe insieme ai due ragazzi, Rocco e Salvatore.

In quell’occasione vorrebbero rivelare al figlio ed al nipote della signora Amato il legame che si è creato con il Ferraris.

Un improvviso ritorno sconvolge i loro piani: Giuseppe, il marito di Agnese apparirà fingendo che non sia accaduto nulla.

La signora Amato riuscirà a far proseguire la sua love story con Armando?

Per non perdersi nemmeno un episodio de Il Paradiso delle Signore non resta che sintonizzarsi su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55!