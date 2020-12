Nuovo appuntamento con la soap più seguita di Rai 1, in arrivo novità che ribalteranno gli equilibri raggiunti!

Tempo di decisioni importanti ne Il Paradiso delle Signore, vecchi ritorni sconvolgeranno gli equilibri tra i protagonisti tanto amati della soap.

Vuoi scoprire cosa accadrà nell’episodio di venerdì 11 dicembre? Continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Umberto racconta ad Adelaide di Silvia

Le storyline della soap di Rai 1 campione di ascolto tornano nell’ultimo appuntamento della settimana e sarà una puntata piena di colpi di scena.

Tra le famiglie Guarnieri e Cattaneo la crisi scoppiata dopo la rivelazione della vera paternità di Federico potrebbe essere risolta. Federico infatti grazie al consiglio di Umberto ha ricominciato a parlare a sua madre.

Proprio di Silvia Umberto parlerà ad Adelaide, raccontando il dolore della donna ed il suo malore. La Contessa però non resterà colpita dall’accaduto ma al contrario consiglierà ad Umberto di guardarsi da Silvia.

Puntata di venerdì 11 dicembre: torna Ludovica, convincerà i Guarnieri?

Nel frattempo una vecchia conoscenza de Il Paradiso delle Signore farà ritorno a Milano: Ludovica Brancia.

La ragazza tenterà di rientrare nelle grazie della famiglia Guarnieri in seguito al matrimonio saltato con Riccardo a causa della sua bugia sulla gravidanza.

La Brancia chiederà per questo l’aiuto di Cosimo.

Marcello e Roberta: si sposano o si lasciano?

La storia d’amore tra Marcello e Roberta viaggia su binari apparentemente diversi. Da una parte la signorina Pellegrino è sempre più contenta all’idea della partenza ed è convinta che tra lei e Marcello tutto vada per il meglio.

A rassicurarla sarà anche l’anello di fidanzamento che la Pellegrino troverà per caso.

Marcello dal canto suo è sempre più in crisi per le pressioni del Mantovano e dovrà recarsi nuovamente in Svizzera.

Per Agnese ed Armando le cose procedono per il meglio e come si è intuito dalle precedenti puntate i due sono ormai sul punto di svelare anche a Rocco e Salvatore, il loro amore.

Cosa accadrà per le feste di Natale al Paradiso delle Signore? Per non perdersi nemmeno un colpo di scena non resta che sintonizzare la tv su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55!