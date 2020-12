Il Mose non si attiva e Venezia finisce invasa dall’acqua

A causare l’esondazione d’acqua sono stati lavori non ultimati e previsioni non propriamente esatte, che hanno impedito alle paratie di alzarsi.

Il Mose non si è attivato.

Venezia allagata

La citta lagunare allagata, perché il Mose non si è attivato. Perché ciò accada infatti occorre avere una previsione di acqua di 130 centimetri.

Come riportato anche da il Fatto Quotidiano, Cinzia Zincone, a capo del Provveditorato alle opere pubbliche del Nordest, ha spiegato:

“L’allerta viene data 48 ore prima”.

Inoltre ha voluto chiarire che questo è il tempo richiesto per consentire di emanare le ordinanze per la navigazione, oltre che per riunire le necessarie squadre operative.

La situazione di Chioggia è ora drammatica, con il centro storico sott’acqua per circa 4 ore.

Mose non in funzione

Nonostante l’inaugurazione del Mose sia recente, la struttura non è stata messa in funzione, e alle 14 l’acqua alta è arrivata a toccare i 122 centimetri.

Risultato? Acqua alta e Venezia allagata. Il Centro maree del Comune aveva trasmesso un avviso indicando le condizioni meteo in aggravamento, fornendo previsioni con un picco di 145 centimetri.

In seguito la cifra è stata corretta al ribasso, e ipotizzando una marea massima di 138 centimetri prevista per le 16.25.

Questa instabilità nel fornire le indicazioni “esatte” è dovuta in massima parte al forte vento, che non ha consentito di “stabilizzare la quota”.

Cinzia Zincone ha voluto spiegare il perché di questa anomalia:

“Siamo in una fase sperimentale, nella quale si alza quando c’è una previsione di 130 centimetri”.

Il Centro maree ieri aveva fornito una previsione inferiore ai 125 centimetri, motivo per il quale non era partita la procedura di attivazione del Mose.

Con il proseguire della giornata la situazione è peggiorata. Quando il dato è stato aggiornato a 135 cm, ormai era troppo tardi. Il sistema organizzativo richiede infatti un’allerta di 48 ore.

Infine Cinzia Zincone ha convenuto che questa esperienza dovrà servire ad aggiornare le procedure necessarie a eventuali improvvisi peggioramenti.