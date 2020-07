Financial Times contro il Ministro olandese Rutte: “Danneggia la ripresa dell’Europa”

Il Ministro olandese Rutte “danneggia la ripresa dell’Europa”, sottolinea FT.

Il popolare giornale economico-finanziario Financial Times si scaglia contro il Ministro olandese Mark Rutte:

“Danneggia la ripresa dell’Europa”.

Il primo ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato venerdì di non avvertire l’urgenza di raggiungere un accordo sul Recovery Fund durante il Vertice UE 17-18 luglio.

“Non è assolutamente necessario per noi ottenere un accordo”,

ha riferito Rutte ai giornalisti dopo la riunione del gabinetto settimanale.

“Non credo che abbiamo bisogno di questa fretta folle”,

ha aggiunto.

I leader dell’UE continuano a negoziare e mirano a raggiungere un accordo.

Lo stesso quotidiano irlandese The Irish Times sottolinea che

“Il più grande ostacolo dell’UE potrebbe essere il Parlamento olandese”.

Ministro Olandese Rutte si oppone ad ogni trattativa

I Paesi Bassi, in qualità di leader dei cosiddetti “quattro paesi frugali” dell’UE, si oppongono a qualsiasi cosa che comporti un aumento dei costi per le economie più forti dell’Euroblocco.

I c.d. quattro “frugali”, tra cui Austria, Danimarca e Svezia, hanno chiesto un

“livello realistico di spesa”

e vogliono che gli Stati membri dell’UE siano obbligati a rimborsare tutti i fondi che ricevono.

Per molti anni l’Aia ha appoggiato la Germania per sostenere politiche economiche restrittive.

Ma la situazione di emergenza comporta una sfida senza precedenti e, in questo momento, l’UE ha bisogno di solidarietà per sostenere l’unità e la ripresa economica dell’Eurogruppo.

I Paesi Bassi si avviano verso le elezioni che si terranno a marzo del prossimo anno, e ciò comporta mille difficoltà a trovare un compromesso con i politici olandesi.

L’euroscetticismo di estrema destra ha caratterizzato la politica olandese.

Per due decenni i politici anti-immigrazione hanno rosicchiato il sostegno del terreno centrale nei Paesi Bassi, costringendo i moderati naturali come Rutte a posizioni più difficili e integrando una visione negativa del blocco, nonostante la profonda dipendenza dell’economia olandese dal mercato unico.

Un elemento chiave del piano di risanamento – come la proposta di autorizzare la Commissione europea a raccogliere fondi propri attraverso imposte come la Web Tax – dovrebbe essere approvata dai parlamenti nazionali.

Orban: il Primo Ministro olandese Rutte blocca la ripresa economica dell’UE

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha sottolineato che il leader olandese Mark Rutte è responsabile per i leader dell’Unione europea che non hanno ancora raggiunto un accordo sul piano di recupero da 750 miliardi di euro.

“Non mi piacciono i giochi di colpa, ma l’olandese è il vero responsabile di tutto il casino … Il primo ministro olandese, è il combattente”,

ha riferito Orban ai giornalisti.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha modificato l’accordo, in modo da poter soddisfare le richieste dei quattro paesi “frugali” (compresi i Paesi Bassi).

I leader tedeschi e olandesi discutono del Recovery Fund UE

La Cancelliera tedesca Angela Merkel ha invitato gli europei ad adottare riforme coraggiose prima di discutere con il primo ministro olandese Mark Rutte il Recovery Fund post-pandemia dell’Unione europea.

La Merkel ha aggiunto che dopo la crisi pandemica solo un’economia competitiva e sostenibile sarà in grado di garantire un futuro più prospero.

Il Ministro olandese Rutte ha affermato che la pandemia ha causato gravi danni e, per quanto riguarda il fondo di risanamento dell’UE, il leader olandese ritiene che il fondo sia cruciale.

E’ anche importante che un tale fondo sia realizzato insieme alle riforme, in modo che tutti gli Stati membri dell’UE siano forti e coesi.

Il fondo di recupero da 750 miliardi di euro proposto dalla Commissione europea sarà composto da 500 miliardi di euro come sovvenzioni e 250 miliardi come prestiti.

Tuttavia, i Paesi Bassi, insieme ad Austria, Danimarca e Svezia, vogliono solo concedere fondi sotto forma di prestiti, che devono anche essere collegati a riforme economiche.

Vertice UE: quale futuro per l’Italia?

Il vertice di Bruxelles è giunto alla sua quarta giornata ed i leader europei contestano le dimensioni del Recovery Fund UE da 750 miliardi di euro destinato a far uscire l’eurozona dalla sua peggiore crisi economica, nonostante lo shock economico provocata dalla pandemia di coronavirus.

Il conflitto contrappone i cosiddetti “quattro frugali” – Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia e, più recentemente, la Finlandia – contro altri Stati membri dell’UE.

L’incontro di domenica si è concluso alle 6 del mattino con il presidente del Consiglio europeo Michel Barnier, che ha proposto una riduzione dell’entità delle sovvenzioni per i paesi che hanno subito il maggior danno.

Ciò costituirebbe una battuta d’arresto per l’Italia, che è gravata da un debito che dovrebbe superare il 160% del suo PIL, dato che il paese era destinato a ottenere il massimo dal fondo – circa 172 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti.

Il primo ministro Giuseppe Conte ha dichiarato che il mancato raggiungimento di un accordo comporterebbe la distruzione del mercato unico europeo e mantiene la sua linea comportando più denaro e meno restrizioni.

Al contrario, il suo omologo olandese Mark Rutte, che guida i c.d. frugali, sta spingendo per la creazione di un

“freno di emergenza”

sui fondi per i paesi che non aderiscono alle riforme fiscali, richieste da tali restrizioni, presumibilmente per sfiducia finanziariamente Stati indisciplinati come l’Italia (l’unico paese che non ha presentato alla Commissione europea un piano nazionale di riforme).

Mentre Conte lotta per ottenere più soldi e meno restrizioni per la sua economia in difficoltà, Rutte ha sottolineato che l’Italia dovrebbe semplicemente accettare il fondo ESM (European Stability Mechanism), che concederebbe all’Italia circa 36 miliardi di euro con l’unica condizione di spenderli in servizi sanitari nazionali.

Questo, tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi.

Il Parlamento italiano è diviso sull’opportunità di accettare il MES. I due partiti che compongono la coalizione di governo, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, sono in contrasto: il primo si oppone al fondo e il secondo spinge ad accettarlo.

La maggior parte dell’opposizione si schiera con i pentastellati, con solo Forza Italia di Silvio Berlusconi che si posiziona al vertice.