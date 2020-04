Tempo di nuovi progetti per Paola Di Benedetto? Nel corso della sua ultima diretta Instagram, l’euforica vincitrice del ‘GF Vip 4’ ha replicato agli incalzanti interrogativi dei fan.

“Mi sposo con Federico”, la frase che i fan di Paola Di Benedetto vorrebbero sentir dire alla diretta interessata. Sfortunatamente si tratta solo di una gran precipitazione.

La 25enne vicentina si gode l’estasiante euforia post-vittoria e, dalla sua casa di Vicenza, si dedica ai social network, alle dirette su Instagram e al boom di domande dei suoi fan. Con lei è intervenuto anche il fidanzato Federico Rossi, in collegamento video dalla sua abitazione di Modena.

Gli incalzanti interrogativi dei fan

Numerosi followers, intenti a seguire con estrema attenzione la sua diretta su Instagram, hanno chiesto ai due partner se avessero in cantiere un imminente progetto di nozze. Paola Di Benedetto, senza pensarci due volte, ha replicato in maniera telegrafica e spiazzante:

“Con calma ragazzi!”

Insomma, le chiacchiere stanno a zero: Paola Di Benedetto ha lasciato espressamente intendere che il matrimonio con Federico Rossi sia l’ultimo dei suoi pensieri. Ma che ci crediate oppure no, ai fan piace sognare e la sua risposta ha suscitato non poca amarezza e delusione.

Niente fiori di pesco, dunque. Dopo la sconfortante esclamazione della vincitrice del Grande Fratello Vip 4, la speranza dei suoi fan vacilla più che mai. Il clima di incertezza sul futuro con Federico Rossi ha disorientato e preso alla sprovvista i suoi 1,5 mila followers.

Sull’affollato social network si sono automaticamente scatenati i chiacchiericci e le congetture del popolo del web. Ma nonostante la deludente dichiarazione di Paola Di Benedetto, non tutti i seguaci si sono scoraggiati.

Parte dei suoi ammiratori continua a sperare fortemente che la coppia possa concretizzare i propri progetti e convolare a nozze al più presto.