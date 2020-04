Fioccano gli episodi bollenti avvenuti al ‘Grande Fratello Vip 4’. In un’intervista pregna di particolari, l’ex concorrente Aristide Malnati si racconta a tutto tondo e fa una rivelazione piccante.

Bomba piccante al Grande Fratello Vip 4. Casa, telecamere, relax e contatti fisici con i coinquilini. Per Aristide Malnati, distinto papirologo greco di fama internazionale, il reality di Canale 5 ha portato nuovi rapporti interpersonali e tante spasimanti, tra queste l’ex showgirl Antonella Elia.

Ma tra Aristide e Antonella c’è stato realmente qualcosa di più di un’innocente amicizia? Del 55enne milanese si conosce solo l’indole mansueta, la buona educazione e la gentilezza, così come ha dimostrato durante la permanenza nella casa di Cinecittà. In una ricca intervista per Libero Quotidiano, Aristide Malnati si è raccontato a tutto campo.

La confessione esplosiva di Aristide

Per l’ex protagonista del reality show GF Vip 4 non sono mancate domande piccanti, inerenti l’attrazione fisica nutrita nei riguardi delle sue coinquiline. Quando gli è stato chiesto se, all’interno della casa abbia “cuccato”, Aristide Malnati ha così replicato:

“Non ne ho mai baciate tante tutte insieme: baci a stampo ovviamente. Il fidanzato storico di Antonella Elia non era geloso. Il nostro momento erotico era lavare i piatti: lei era molto brava. A un certo punto ero conteso tra lei e la Marini”

Una frase che non ha bisogno di tante interpretazioni. Tra il serio e il faceto, il 55enne milanese continua a giocare sulla sua misteriosa sessualità, tergiversa e ironizza sulle sue esperienze con le donne.

Sebbene gli ingredienti per dei siparietti sexy con Antonella Elia ci siano stati tutti, il timido Aristide non è andato oltre con nessuna delle sue coinquiline. Tra chiacchiericci e varie strusciate con la 56enne torinese, nulla avvalora la tesi di una concreta attrazione fisica nei suoi confronti.