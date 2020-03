Il latte di scarafaggio è il nuovo superfood: ecco di cosa si tratta

Avete mai sentito parlare del latte di scarafaggio? Pare sia il nuovo superfood!

Le tendenze del benessere hanno decisamente preso una svolta nel 2018, quando il latte di tigre, il caffè di broccoli, il latte di luna e il latte di scarafaggio sono emersi come alcune mode salutari, seppur decisamente strane.

E sebbene da allora molte di queste tendenze si siano attenuate, sembra che tale latte stia diventando di nuovo di tendenza nel 2020.

Dai pro e contro ai fatti strani, ecco alcune cose da sapere sul prodotto, una fonte di proteine ​​non tradizionale, ma impressionante.

Il prodotto proviene da una specifica razza di scarafaggi femminili

Secondo Frida Harju-Westman, nutrizionista, il latte di scarafaggio è una sostanza ricca di proteine ​​che gli scarafaggi femminili usano per nutrire i loro piccoli.

E anche se si dice che il latte abbia molti potenziali benefici a causa del suo ricco contenuto nutrizionale, Harju-Westman ha detto che è importante notare che il latte di scarafaggio è estraibile solo da un tipo di scarafaggio: si tratta del Pacific beetle.

Il latte di tale animale contiene cristalli proteici e aminoacidi

“Lo scarafaggio contiene cristalli proteici che fanno leva su una notevole quantità di energia, molto più elevata di quella presente nel latte da latte delle mucche“, ha affermato Harju-Westman.

Le proteine ​​sono anche ricche di un gran numero di aminoacidi essenziali, ha detto, che sono buoni per la riparazione muscolare.

“Man mano che le proteine ​​nel latte vengono digerite, i cristalli nel latte continuano a rilasciare lentamente proteine“, ha aggiunto Harju-Westman.

Questo lento tasso di assorbimento è noto come una proteina a “rilascio temporale”, ha riferito e assicura un flusso costante di nutrienti nel corpo.

Il latte in questione è tecnicamente un alimento completo

“Non solo il latte di scarafaggio è molto ricco di proteine, ma contiene anche tutti gli aminoacidi essenziali – oltre a grassi e carboidrati – necessari“, ha dichiarato la nutrizionista Tara Allen. “È tecnicamente un alimento completo“.

Alcuni sostengono che il latte di scarafaggio abbia più proteine ​​del normale latte da latte

“Il motivo per cui le persone sono così interessate al latte di scarafaggio è che si tratta di un’alternativa al latte non caseario che è più ricca di proteine ​​rispetto al latte di mucca e ricca di altri nutrienti“, ha detto il nutrizionista, Jillian Kubala.

Tuttavia, è importante notare che il latte di scarafaggio è anche piuttosto ricco di grassi

“Va notato che tale latte è molto ricco di grassi“, ha detto Harju-Westman.

E sebbene i grassi siano necessari in qualsiasi dieta, ha notato che questo latte è molto più calorico del normale latte da latte.

Un sacco di scarafaggi dovrebbero essere raccolti per fare un piccolo bicchiere di latte

“Anche se il latte di scarafaggio può sembrare un’ottima alternativa al tradizionale latte, non è ancora un’alternativa praticabile, poiché un gran numero di scarafaggi dovrebbe essere raccolto per ottenere un bicchiere molto piccolo di latte“, ha detto Harju-Westman a INSIDER.

“Questo latte può essere acquistato sotto forma di gelato presso il Tokai Earth Fair Market in Sudafrica“, ha dichiarato la nutrizionista Malorie Thompson.

Tale tipologia di latte – probabilmente – non ti aiuterà a perdere peso

“Per coloro che sono interessati alla perdita di peso, il latte di scarafaggio non sarà probabilmente la scelta migliore in quanto è caloricamente denso“, ha aggiunto Allen.

Il latte di bufala, ha detto, contiene circa 235 calorie per tazza, mentre il latte derivato da questo animale arriva in circa 700 calorie per la stessa quantità.

Bisogna attendere ulteriori conferme sulla scienza in merito ai benefici di questo prodotto che non è ancora accessibile al grande pubblico in quantità consistenti.