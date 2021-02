Il latitante Mirko Oro, ex proprietario di Compro Oro fermato in Svizzera

Mentre era un fuga Mirko Oro, si prendeva gioco delle forze dell’ordine, su di lui gravava un mandato di cattura europeo che gli è stato fatale.

I video degli sberleffi pubblicati su TikTok.

Non mi prenderete mai

Il suo nome è Mirko Rosa, ma è conosciuto come “Mirko Oro”, 46enne imprenditore ed ex titolare di negozi di compro oro. L’arresto del latitante è avvenuto in Svizzera, questo ha posto fine all’operazione svolta dai carabinieri del Comando Provinciale di Varese.

Il suo mandato era internazionale, l’uomo una volta saputo che era stato emesso mandato di cattura nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, si era dato alla fuga.

Molte le voci a carico, dell’uomo che come riferisce Leggo.it, era ricercato per dei reati di: truffa, oltre che per maltrattamenti alla famiglia e procurate lesioni personali.

Nella lista del cumulo di reati ascritti a suo carico Mirko Rosa ha anche l’uccisione di animali, riciclaggio, simulazione di reato e per concludere resistenza a pubblico ufficiale.

Usava i social per depistare

L’imprenditore aveva studiato un mezzo mediante il quale, oltre a prendere in giro le forze dell’ordine, postava video sui social che lo facevano sembrare essere altrove. Sono stat i video come quelli su TikTok dove affermava beffardo:

“maresciallo sprecate soldi, non mi prenderete mai”.

Intanto i militari ottenuto un mandato di arresto europeo, lo raggiungevano a Lugano dove ora si trova in arresto in attesa di essere estradato in Italia. E’ stato rintracciato grazie alla collaborazione tra la Polizia Cantonale di Mendrisio e il Reparto Operativo varesino.

Nel frattempo i carabinieri stanno indagando anche su possibili responsabilità da parte di terze persone che, potrebbero aver agevolato la latitanza dell’uomo.

Uno degli eccessi dell’ex re dei negozi “compro oro” balzato agli onori di cronaca per le sue attività, quando girava per le strade di Lugano su di una limousine sulla cui fiancheggiata era scritta una bestemmia.