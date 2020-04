Scomparsa a Pisa: Claudia Meini, 40 anni, aveva smesso di prendere i farmaci

Il “giallo” di Cascina ai tempi del coronavirus: dove è finita Claudia Meini?

Nei giorni della pandemia e del lockdown la quarantenne Claudia Meini è scomparsa proprio come Roberta Ragusa dalla provincia di Pisa.

Claudia è uscita in pigiama e non si ha alcuna traccia da due settimane, ci sono molte analogie con la scomparsa di Roberta Ragusa.

La donna quarantenne è scomparsa in pigiama e in ciabatte dal 23 marzo, quando è scappata dalla casa dei suoi genitori a Cascina.

La donna era tormentata dalla paura della pandemia per il Covid-19.

Sono state avviate ricerche nelle acque dell’Arno, ma non è stato rinvenuto alcun corpo della donna.

Scomparsa Claudia Meini da Cascina: dove è finita la donna?

Sulla scomparsa della quarantenne Claudia Meini è stata avviata l’attività investigativa condotta dai carabinieri e coordinata dal PM Fabio Pelosi.

Al momento non si esclude alcuno scenario dato che non è stato rinvenuto ancora un corpo senza vita.

Gli inquirenti pensano che Claudia Meini, in stato confusionale, possa aver fatto un brutto incontro ed essere stata vittima di un aggressore che poi l’ha fatta scomparire.

Claudia aveva smesso di prendere i farmaci che assumeva abitualmente e stava perdendo il controllo di sé, forse anche a causa dello stress causato dalla pandemia del coronavirus e dal lockdown.

Claudia Meini: l’episodio singolare prima della scomparsa

Prima di scomparire nel nulla la quarantenne Claudia Meini si era allontanata da casa in pigiama e ciabatte, ma era stata intercettata dai carabinieri di pattuglia per le strade deserte, mentre vagava disorientata per le strade del pisano.

Soccorsa in ospedale è stata poi portata a casa dalla madre, a Cascina.

Il 24 marzo è uscita di nuovo da casa sfuggendo al controllo della madre e da allora si sono perse le tracce della donna, che ha un figlio piccolo ad attenderla a casa.

Il compagno della donna sottolinea: