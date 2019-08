Il giaco è ovunque adesso, ma che cosa è esattamente?

Forse hai sempre voluto sapere che cos’è, che sapore ha, dove trovarlo e altro ancora.

Il giaco, originario del sud-est asiatico e di alcune parti dell’India, della Giamaica e del Sud America, sta rapidamente diventando un popolare sostituto della carne nelle diete vegane e nei pasti vegetariani.

Ha dimostrato di essere una pianta versatile che sia i mangiatori di carne che non possono apprezzare allo stesso modo. Ecco cosa devi sapere su questo frutto tropicale alla moda.

Che cos’è il giaco?

Il giaco è un frutto di medie dimensioni con piccoli dossi, che può essere mangiato cotto o crudo. Cresce su alberi spinosi, che sono autoctoni nel sud-est asiatico e sono legati ad altri alberi come il fico e il gelso.

Che sapore ha il giaco?

Il giaco non ha un gusto straordinariamente forte. È stato descritto come “dolce” o “neutro“, ma è più la trama che è distintiva.

Dal momento che ha una consistenza carnosa quando è cotto, rappresenta il sostituto ideale per alcune ricette a base di carne. La consistenza è paragonabile alla carne sminuzzata, in particolare al maiale stirato, motivo per cui i tramezzini di maiale sono una delle ricette più popolari con sostituto il jackfruit.

Ma, mentre il suo uso come sostituto della carne di maiale o di taco è il più popolare, non lasciare che limiti il ​​modo in cui la mangi. Amanda A. Kostro Miller, consulente per Smart Healthy Living, aggiunge che “il giaco tende ad assorbire qualsiasi aroma sia aggiunto ad esso“, quindi vai avanti e prova tutti i tipi di sapori diversi.

Il giaco è sano?

Il giaco è molto nutriente. È ricco di proteine ​​(con 2,8 grammi per tazza di frutta a fette), oltre a calcio, magnesio, vitamina A e potassio.

Sono anche ricchi di energia e fibre alimentari e privi di grassi saturi o colesterolo. In alcune regioni, i giachi sono stati persino usati per trattare condizioni come ipertensione, diabete, diarrea, tubercolosi, febbre e cirrosi epatica.

La sua consistenza carnosa e il contenuto salutare lo fanno sembrare un sostituto infallibile per la carne. Ma mentre la sua consistenza può imitare la carne, i nutrizionisti sconsigliano di sostituirlo interamente a quest’ultima.

“Rispetto ad altri frutti, il jackfruit è più ricco di proteine; tuttavia, rispetto alla carne, ha poche proteine“, spiega Miller. Gli mancano, purtroppo, alcuni degli aminoacidi presenti nella carne.

Se sei vegetariano o vegano, sai che può essere una sfida ottenere proteine ​​adeguate.

Dove comprare il giaco

Il giaco era piuttosto rara nei negozi di alimentari occidentali, ma poiché ha guadagnato popolarità e la domanda è cresciuta, sempre più negozi di alimentari lo riforniscono.

Durante lo shopping, potresti vedere due tipi apparentemente diversi di giaco, ma è lo stesso frutto: solo uno è maturo e l’altro è giovane.

Il giovane giaco è dolce e croccante, e la versione precedente è di solito più morbida e ha un sapore meno dolce. Potresti anche trovare giovani giachi venduti in lattine.

Mandy Keyes, chef vegano e proprietario del Community Cafe di San Pietroburgo, in Florida, suggerisce di optare per la versione più giovane se hai intenzione di cucinare cibi salati.

“Abbiamo scoperto che il giovane giaco in una lattina è molto più facile da lavorare“, afferma.

Tuttavia, Miller ricorda agli aspiranti acquirenti di giachi che “a volte è in scatola in salamoia o sciroppo, quindi assicurati di acquistare un prodotto che sia corretto per il piatto che vuoi fare e in linea con una dieta sana“. Sfortunatamente, dolce lo sciroppo può contrastare seriamente il contenuto nutrizionale della frutta.