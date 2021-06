Momenti di autentica derisione sul profilo social di Manuela Ferrera. Contro l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi i moralisti del web esprimono profonda indignazione e ripugnanza.

Ormai ci abituati a uscite fuori dagli schemi e sempre a mezzo social, il suo mezzo di comunicazione preferito. Manuela Ferrera è tornata a far parlare il popolo del web con nuovi scatti fotografici al limite del proibito.

Manuela Ferrera, linciaggio social: “Copriti i capezzoli, svergognata”

C’è una cosa che proprio non va giù al popolo della rete e agli haters di Manuela Ferrera, ex meteorina del TG4 e naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. Quello che non tollerano della showgirl è il suo incontenibile esibizionismo e mancanza di pudore:

“La spaccacocchi dell’Isola si mostra su Instagram con i capezzoli tesi che spuntano sotto un mini-vestito aderente ed elasticizzato. Ma vi sembra l’abbigliamento di una donna seria?? Conciata così la gente non la prende in considerazione e la scredita. Non si lamenti se poi riceve insulti!”

I giudizi sprezzanti dei web-indignados sono tutti per lei:

“Copriti i capezzoli, svergognata! Se ti proponi così, è chiaro che poi la gente ti critica e ti etichetta come sgualdrina”

Grazie ai suoi selfie bollenti, Manuela Ferrera è riuscita a tornare in auge e rispolverare la sua immagine. E occorre ammettere con obiettività che anche il numero dei suoi followers ne ha tratto benefici.