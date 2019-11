Sembra una storia uscita da una favola, l’amicizia tra gatto e la volpe, il tutto nato da una ciotola in giardino

L’amicizia tra gatto e volpe è nata a Laglio, nella provincia di Como, in un giardino privato. Potrebbe far pensare ad una trovata sfruttando la coppiata di Pinocchio, ma è nato tutto in maniera spontanea. La scena si è ripetuta per lungo tempo ed è diventata uno spettacolo per tutto il paese.

L’amicizia nata dalle cene in giardino

La volpe sicuramente affamata era entrata nel giardino del signor Mario Gigliotti. L’ha lasciata mangiare tranquilla , dandole grandi quantità di pasta, mele, asparagi e pere. Colpito dall’animale, uno dei suoi due gatti. Il maschio ignora completamente la volpe, mentre la femminuccia incuriosita si è avvicinata al nuovo ospite. Pare che fosse in realtà attirata dal cibo proibito al gatto, iniziando a mangiare gli asparagi dati alla volpe.

All’inizio i due si son studiati a distanza, ma poi dopo i primi timori iniziali, la gatta e la volpe hanno iniziato a mangiare insieme dalla stessa ciotola. Un’altra cosa particolare è stato il fatto che la volpe si sia affezionata al signor Gigliotti. Lo aspettava sullo zerbino di casa, non fuggire quando lo vedeva riconoscendo il suo volto e lasciandosi avvicinare. Tutto il paese sapeva delle visite della volpe, guardando estasiato lo spettacolo, anche se era da immaginare che ogni bella favola, prima o poi purtroppo termina.

Il legame tra i due animali ha avuto fine. La volpe dopo soli sei mesi di frequenza assidua e puntuale dell’abitazione, non si è più presentata alla porta. Non sappiamo il perché la volpe non sia più andata a mangiare insieme alla sua amica. Sicuramente la storia resterà indelebile, anche grazie alle foto scattate dal proprietario del gatto e dal paese. Chissà se la volpe tornerà a far visita alla sua amica gatta!