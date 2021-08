Davide Basolo è stato tra i protagonisti della nona edizione di Temptation Island, dopo alcuni giorni dalla fine del docu-reality, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social: scopriamo di più.

L’ex tentatore di Jessica Mascheroni ha svelato qualcosa di più sul suo modo di pensare, di certo non le manda a dire.

Davide Basolo a Temptation Island

Il giovane, durante le settimane trascorse all’interno del programma, ha molto legato con la concorrente Jessica Mascheroni.

Sembrava che tra di loro ci fosse un sentimento, ma dopo la fine del reality delle tentazioni, hanno smesso di frequentarsi e di conoscersi.

Negli ultimi giorni, le coppie, i tentatori e le tentatrici dello show di Canale 5, stanno cavalcando l’onda della popolarità e ne stanno approfittando per rispondere alle varie domande dei telespettatori, sui loro profili social.

Poco fa, l’ex tentatore Davide Basolo, attraverso le sue Instagram Stories, ha deciso di sfogarsi dando risposta alle curiosità dei suoi numerosi follower: scopriamo cosa ha rivelato.

Davide Basolo, il duro sfogo sui social

Gli ex concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island sono molto attivi sui propri profili Instagram, soprattutto Davide Basolo che ha raccontato di essere un ragazzo per bene:

“Ho i piedi ben piantati per terra. So cosa significa raschiare il fondo, arroganza e spocchia non mi sono mai appartenute. L’umiltà ha un valore inestimabile.”

Ha aggiunto:

“Giudicare è più facile di capire o cercare di farlo. Il mondo e i social in particolare sono un tritacarne veloce e spietato. Ma la verità viene sempre fuori.”

Davide ha già partecipato a diversi programmi e la sua popolarità sta crescendo sempre di più, per questo sa che non è facile il mondo dello spettacolo, soprattutto in quest’epoca dove sui social la gente è sempre pronta a puntare il dito.

