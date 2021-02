Il Commissario Ricciardi, spoiler 1 febbraio: Ricciardi incontra Enrica – VIDEO

Ecco tutto quello che accadrà nel corso della seconda puntata della fiction di successo di Rai con Lino Guanciale.

Lino Guanciale torna su Rai 1 con un nuovo appuntamento della fiction Il Commissario Ricciardi.

La fiction di successo tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni andrà in onda lunedì, 1 febbraio 2021, con un episodio intitolato La condanna del sangue.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni riguardo la nuova puntata di oggi, che è attesissima dai telespettatori.

Anticipazioni Il Commissario Ricciardi: la morte della cartomante

Il focus di questa puntata sarà tutto su Carmela Calise, una cartomante – usuraia, che truffa i propri clienti inventando di conoscere il loro futuro attraverso le carte.

La donna verrà assassinata e Ricciardi sarà impegnato con le indagini per la risoluzione del caso.

Nel corso del suo lavoro, Ricciardi incontra Enrica, un personaggio interpretato da Maria Vera Ratti, che avrà un ruolo chiave negli sviluppi della trama della fiction di Rai 1.

Anticipazioni Il Commissario Ricciardi: l’incontro fortuito con Enrica

Il personaggio interpretato da Lino Guanciale, nel corso del caso della cartomante, incontrerà Enrica Colombo.

La donna non si rivelerà essere una qualsiasi per Ricciardi, anzi. Sarà lei la creatura che ruberà il suo cuore, nonostante il suo cinismo.

Sì, perché Ricciardi, a causa del suo dono, tenderà sempre di più a chiudersi in se stesso e a privarsi degli affetti, compreso di quello di Enrica.

Luigi Alfredo coltiverà un tenero sentimento per la Colombo, ma difficilmente glielo rivelerà e si aprirà con lei.

Come finirà tra i due? Per scoprirlo, non rimane che sintonizzarsi su Rai 1, in prima serata, e vedere i nuovi appuntamenti de Il Commissario Ricciardi.

Nel frattempo, ecco il video promo della puntata che andrà in onda stasera sul primo canale tv: