Il Collegio, concorrente protagonista di un video hard: ‘Situazione molto delicata’

Il Collegio, l’ex allievo nei guai: uno dei volti più noti del reality ha girato in video bollente che è finito per diventare virale in rete

Situazione per niente facile quella del giovane ed ex partecipante al Il Collegio 3. Il ragazzo infatti ha parlato di una situazione molto delicata che lo ha visto protagonista in un video in rete.

Luca Cobelli il video finisce in rete

Il giovane pare che non sia vivendo una situazione molto bella. Luca infatti ha raccontato ai suoi fan di essere in una situazione per niente semplice. Il giovane infatti ha raccontato di essere finito in rete con un video registrato da qualcuno a sua insaputa, mentre aveva dei rapporti intimi con una ragazza minorenne.

Il giovane ha visto la sua vita cambiare da un giorno all’altro, ma si è rimboccato le maniche e ha deciso di denunciare il tutto alle autorità e comunicare questa sua decisione ai suoi fan.

Il video fa il giro della rete, Luca Cobelli nei guai

Il giovane infatti ha ritenuto opportuno che questa storia uscisse innanzitutto dalla sua bocca e che non si venisse a scoprire da terzi. Il ragazzo però ha anche sottolineato che per lui non è affatto semplice parlare dei suoi rapporti intimi sui social. Ma vista la situazione che stava man mano degenerando ha deciso di parlarne e di chiarire il tutto in prima persona.

“In quest’ultimo periodo sta girando un video in cui faccio del sesso con una ragazza. Questo video è stato registrato da un ragazzo che noi non sapevamo assolutamente fosse lì fuori a registrare e a vederci. La ragazza nel video non è Swami, ma è minorenne e ciò aggrava tantissimo la cosa perché si parla di pedo pornografia”

Ha esordito Luca. Inoltre il giovane ha voluto sottolineare che la giovane non è Swami come in tanti pensano ma un’altra ragazza. Swami come in molti sanno è una delle ex concorrenti del Collegio con cui aveva avuto una storia d’amore.

“L’avere quel video solo sulla galleria è già un reato diffonderlo e produrlo si rischia la galera, ho dovuto anche querelare degli eroi che volevano mettere questo video online. Mi sono anche dovuto muovere a dovere: la situazione è molto delicata e lo Stato Italiano è molto sensibile alla pedo-pornografia. Ci sono degli avvocati di mezzo, ci sono indagini in corso e soprattutto ci sono processi che si apriranno”

Il giovane inoltre ha sottolineato che il video diffuso in rete ha anche provocato una strana reazione dei suoi fan in cui questi lo hanno addirittura offeso e accusato di cose non vere. Insomma oggi Luca sembra essere in una situazione davvero difficile da affrontare, e a noi non ci resta che sperare che le autorità facciano il loro dovere