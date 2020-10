Il Collegio 5, Anticipazioni: quando inizierà, alunni e professori

L’apprezzato docu-reality scolastico Il Collegio 5 andrà in onda dal 27 ottobre 2020. Ecco chi saranno gli alunni e i professori ma non solo.

Il Collegio 5, di cosa si tratta?

Il docu-reality Il Collegio è giunto alla quinta edizione che a breve andrà in onda su Rai2: per la prima volta andò in onda nel 2017.

Ideato sulla base di un format britannico preesistente chiamato That’ll Teach ‘em, Il Collegio vede un gruppo di circa 20 ragazzi vivere per un mese in un’altra epoca all’interno di un collegio: anni ’60, ’70. ’80 o ’90.

Dovranno vivere esattamente come all’epoca prevista: abbigliamento, usante, cibo, regole, musica, elettronica, tutto sarà adeguato al periodo storico in cui viveranno.

Dovranno seguire, come di consueto nelle precedenti edizioni, le lezioni nel collegio e sostenere una prova di ammissione oltre che una finale che determinerà la promozione o la bocciatura.

Lo share del programma nelle edizioni è passato da circa 7% fino ad arrivare al 10,20% nella quarta edizione: più di 2 milioni di telespettatori hanno seguito Il Collegio 4 puntata dopo puntata.

Questa edizione vedrà un grande ritorno nella conduzione: sarà proprio Giancarlo Magalli la voce narrante di Il Collegio 5.

Anticipazioni Il Collegio 5

I palinsesti ufficiali della Rai hanno rivelato la prossima messa in onda di Il Collegio 5 ed è stata fissata per il 27 ottobre 2020 in prima serata su Rai2.

Potrete recuperare guardando in streaming su Rai Play le puntate che non avete la possibilità in diretta televisiva serale.



In questa edizione i ragazzi saranno catapultati negli anni ’90, precisamente il reality avrà l’ambientazione del 1992. Le riprese sono state fatte in estate durante il mese di Luglio rispettando tutte le norme anti contagio per non favorire la trasmissione del coronavirus.

Proprio a causa del Covid-19 le riprese sono state fatte in provincia di Frosinone ad Anagni e non più a Bergamo: la struttura che ha ospitato Il Collegio 5 è il Convitto Regina Margherita.

Chi saranno i partecipanti?

Gli alunni che parteciperanno a Il Collegio 5 sono 21 e proprio l’account Instagram del programma ha rivelato fotografie e nomi dei concorrenti. Sono tutti minorenni e hanno un’età compresa tra i 14 e i 17 anni:

Usha Teoli: 17 anni, Piombino – LI Alessandro Andreini: 16 anni, San Giovanni in Marignano – RN Ylenia Grambone: 16 anni, Vallo della Lucania – SA Luca Lapolla: 15 anni, Prato – PO Davide Vavalà: 16, Bologna Rebecca Mongelli: 15 anni, Sesto Fiorentino – FI Linda Bertollo: 14 anni, Ivrea Andrea Di Piero: 16 anni, Fiuggi – FR Rahul Teoli: 15 anni, Piombino – LI Luna Scognamiglio: 17 anni, Vietri sul Mare – SA Alessandro Guida: 15 anni, Civitavecchia – RM Giulia Maria Scarano: 14 anni, Manfredonia – FG Aurora Morabito: 17 anni, Savona Mishel Gashi: 15 anni, Calolziocorte – LC Giordano Francati: 17 anni, Roma Luca Zigliana: 15 anni, Zanico – BG Bonard Dago: 17 anni, Zero Branco – TV Giulia Matera: 15 anni, Salerno Maria Teresa Cristini: 14 anni, Sant’Olcese – GE Sofia Cerio: 15 anni, Pesaro Marco Crivellini: 16 anni, Roma

I professori sono gli stessi delle passate edizioni mentre i due sorveglianti saranno Lucia Gravante e Piero Maggiò. Ecco i nome con le materie scolastiche assegnate:

Paolo Bosisio – Preside

Andrea Maggi – Italiano ed Educazione Civica

Carlo Santagostino – Informatica

Carmelo Trainito – Breakdance

Alessandro Carnevale – Educazione artistica

Piero Maggio e Lucia Gravante – Educazione tecnica

Daniele Calanna – Educazione fisica

David Wayne – Inglese

Marilisa Pino – Supplente Italiano

Luca Raina – Storia e Geografia

Maria Rosa Petolicchio – Matematica e Scienze

Giovanna Giovannini – Educazione musicale

Valentina Gottieb – Aerobica

Max Bruschi – Ispettore scolastico

Infine, si legge su Visto.tv, che tra i sorveglianti de Il Collegio 5 rivedremo anche i sorveglianti Lucia Gravante e Piero Maggiò.