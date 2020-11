Il Collegio 5, anticipazioni 4′ puntata: in arrivo le pagelle di metà anno

Il docu-reality di Rai 1 vola verso un traguardo importante per i ragazzi della classe 1992, quali sorprese li attendono?

I ragazzi della classe 1992 dovranno affrontare delle prove fondamentali questa settimana, ma avranno anche momenti di grande commozione durante una gita. Tutte le anticipazioni su Il Collegio 5 di martedì 17 novembre 2020!

Il Collegio 5, anticipazioni: in arrivo le pagelle

I ragazzi che compongono la classe 1992 della quinta edizione de Il Collegio avranno anche questa settimana numerose prove da affrontare e lezioni da imparare.

Dopo le prime tre puntate molto turbolente, durante le quali vi sono già state delle espulsioni, vedremo se il corpo docente riuscirà a mantenere un ambiente sereno o continueranno gli “ammutinamenti”.

La scorsa settimana a sostituire il Preside recatosi ad un convegno c’era la severa professoressa Petolicchio, nominata temporaneamente Preside Vicaria.

Proprio durante la sostituzione della Petolicchio però vi sono state le rivolte più dure ad opera anche dei più moderati che non hanno tollerato il ripristino di alcune rigide regole risalenti addirittura agli anni ’60!

Nella 4′ puntata che andrà in onda martedì 17 novembre la classe sarà alle prese con un momento fondamentale: i ragazzi riceveranno le pagelle di metà anno.

Scoglio atteso ma temuto, se non saranno positive infatti dovranno abbandonare la scuola prima del tempo.

Chi otterrà la tanto desiderata uniforme rossa?

4′ puntata: gita e nuovi ingressi

Il momento delle valutazioni porterà come è logico molta tensione nei ragazzi che temono di fallire l’impresa, ma sempre questa settimana potranno vivere dei momenti di svago.

Tra le attività che in cui la classe del ’92 dovrà cimentarsi ci sarà anche quella di creare un videoclip dalle note del successo di Luca Carboni “Ci vuole un fisico bestiale”.

Finalmente poi, i collegiali potranno varcare le mura della scuola ed andare in gita nella bellissima Anagni dove visiteranno la dimora di Papa Bonifacio VII, basterà ciò a placare i loro animi?

Come se non bastasse ci potrebbero essere due nuovi ingressi come riporta anche Affari Italiani anche se nessuno sa chi saranno i futuri studenti de Il Collegio 5.

Il Collegio 5: dove vederlo in streaming

Per non perdersi nemmeno una puntata con il docu-reality della Rai il consiglio è sintonizzarsi tutti i martedì a partire dalle 21.20 su Rai 2. Per vedere la puntata in streaming o per rivedere le repliche è possibile inoltre accedere alla pagina RaiPlay dedicata a Il Collegio.

Il programma è anche un libro che appartiene alle edizioni Rai Libri, già disponibile a partire dallo scorso 28 ottobre in tutte le librerie e store digitali.