Il Collegio 5, anticipazioni 10 novembre: la classe del ’92 tra scontri e risate

Torna un nuovo appuntamento con il docu-reality di Rai2, scopriamo cosa accadrà nella terza puntata de Il Collegio e dove rivedere le puntate.

Come fare per non perdersi nessuna puntata del seguitissimo reality Il Collegio? Ecco quando va in onda e tutte le anticipazioni di martedì 10 novembre!

Il Collegio 5, terza puntata

La 5′ edizione del fortunato format de Il Collegio va in onda tutti i martedì sera alle 21.20 su Rai2.

Il programma mostra le avventure di una classe di alunni alle prese con l’ultimo anno delle scuole medie, con tanto di esame finale.

I ragazzi vengono letteralmente catapultati indietro nel tempo. In ogni edizione infatti si è scelto un anno scolastico specifico nel quale ambientare le lezioni all’interno del Collegio.

Per questo anno si è scelto il 1992 ed i ragazzi si troveranno dunque ad affrontare l’attualità di quel periodo. Tra i temi duri della lotta alla mafia e degli attentati ai giudici Falcone e Borsellino, a quelli più leggeri della musica pop e della nascita del fenomeno dei video musicali, i ragazzi affronteranno varie prove.

Alcuni studenti si sono già fatti notare per la loro storia particolare, come i fratelli Rahul ed Usha Toli e Sofia Cerio.

Anche nella terza puntata si alterneranno momenti allegri a scontri con le figure di riferimento nella scuola.

La classe infatti terrà comportamenti che metteranno a dura prova la pazienza del Preside.

I più ribelli verranno tenuti sotto stretto controllo dai sorveglianti ma ciò sembrerà non bastare.

Gli equilibri del Collegio saranno sconvolto da una novità che i ragazzi non prenderanno bene: la professoressa Petolicchio sarà nominata Preside vicario.

Se ne vedranno delle belle, la terza puntata sarà piena di colpi di scena!

Dove vedere il docu-reality: streaming e repliche

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdersi nemmeno una puntata del docu-reality, l’appuntamento è il martedì in prima serata su Rai2.

Le 8 puntate verranno trasmesse dunque in chiaro alle 21.20. Per chi preferisse vederlo in streaming è possibile visionare la puntata su RaiPlay alla sezione Canali Tv dedicata alle Dirette.

Se vi siete persi qualche puntata inoltre non disperate, sempre su RaiPlay è possibile vedere le repliche on demand, alla sezione apposita dedicata a Il Collegio.

Allora non resta che collegarsi martedì sera per vedere una nuova puntata de Il Collegio!