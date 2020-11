Scopriamo cosa accadrà nel nuovo appuntamento del martedì di Rai 2 in prima serata: nuovi colpi di scena per gli alunni.

Ancora duri scontri tra corpo docente ed alunni della classe 1992, nel docu-reality più seguito della tv!

Il Collegio 5, cosa è accaduto dopo le pagelle

La scorsa puntata de Il Collegio 5 è andata in onda la scorsa settimana ed ha riportato un apprezzamento molto alto tra i telespettatori. Ciò conferma che la decisione di proseguire nell’avventura anche per l’edizione 2020 si è rivelata azzeccata.

Gli alunni hanno dovuto affrontare lo scoglio della pagella di metà anno e la tensione è stata alta. Qualcuno non ce l’ha fatta: la nuova Ferragni della scuola, Rebecca Mongelli, ha infatti dovuto abbandonare la scuola perché reduce da ben 4 insufficienze.

Non tutti hanno accettato la decisione del Preside e la puntata si è chiusa proprio con la ribellione di una delle protagoniste di questo anno.

Anticipazioni di martedì 24 novembre: Giulia sfida il Preside

Nella prossima puntata vedremo infatti continuare lo scontro tra Giulia Scarano ed il Preside. La Scarano infatti non ha accettato l’espulsione di Rebecca ed è andata a protestare con veemenza davanti al Preside ed al professor Maggi.

In questa puntata vedremo continuare lo scontro tra Giulia ed il Preside mai successo durante le valutazioni. La ragazza dovrà togliersi la giacca come da richiesta del Preside: dovrà lasciare anche lei il Collegio o sarà graziata?

Oltre alla Scarano, ad andare su tutte le furie per ben altri motivi sarà questa volta Maria Teresa Cristiani. Che conseguenze avranno le sue parole?

Spoiler nuova puntata: un nuovo ingresso a sorpresa

Dopo l’arrivo dei due gemelli Prezioso che hanno incuriosito i compagni soprattutto per il loro curioso modo di parlare, anche questa puntata vedrà un nuovo ingresso.

Se Andrea e Leonardo erano entrati per sostituire gli espulsi Crivellini e Bettin, ad entrare questa volta non sarà un nuovo alunno.

I ragazzi scopriranno che il professore di storia e geografia sarà assente ed il suo posto sarà preso da una supplente, la prof Barbiero. La nuova rappresentante del corpo docente incuriosirà gli alunni ma riuscirà a conquistare la loro fiducia?

Il Collegio 5, come non perdersi nessuna puntata

Se vi siete persi le prime quattro puntate de Il Collegio non preoccupatevi! Potete rivedere tutti gli appuntamenti sulla piattaforma RaiPlay nella sezione apposita de Il Collegio 5.

Inoltre su YouTube è possibile iscriversi al Canale ufficiale della trasmissione Il Collegio 5 e visionare tutti gli episodi nei dettagli oltre ai provini ed ai backstage inediti.

Per non perdere l’appuntamento con le nuove puntate invece non resta che sintonizzarsi su Rai2 tutti i martedì alle 21.20!