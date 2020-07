Quale cappello indosseresti in vacanza? Rivela tratti della tua personalità che non conoscevi

Quale cappello indosseresti in vacanza? Rivela tratti della tua personalità che non...

Qual è il cappello che preferisci? In vacanza è sempre difficile scegliere. Ma la nostra scelta determina tratti della nostra personalità

Non c’è nulla che parli dela personalità di una persona come accessori. Scarpe, cappelli, borse, ci permettono di capire come si senta una persona in quel giorno in cui li indossa, cosa stia pensando e che tipo di persona è nella vita di tutti i giorni.

Dicono che non giudica mai un libro dalla copertina, ma molte persone usano i loro vestiti per riflettere se stessi. Guarda cosa dice di te il tuo capello preferito.

Cappello A

Sei un individuo intelligente. Sai come manipolare una situazione in modo che le cose buone vengano da te. Le tue idee sono di natura creativa e l’esecuzione delle stesse spesso ti dà risultati favorevoli.

Cappello B

Ti piace che le cose che ti circondano siano dolci e semplici perché le cose complicate sono inutili per te. Vedi il valore nell’essere onesto con te stesso e con gli altri intorno a te. Sei affidabile e su di te si può contare.

Cappello C

Sei così pieno di attrazione e carisma che le persone hanno difficoltà a starti lontano. Hai una certa energia che piace alla gente.

Cappello D

Poni attenzione ai tuoi obiettivi e su ciò che vuoi fare. Non lasci che le opinioni degli altri influenzino le decisioni che prendi a meno che tu non voglia. Ti piace correre rischi perché vuoi raggiungere gli scopi che ti sei prefisso.

Cappello E

Quando entri in una stanza trasudi sicurezza. Le persone ti vedono e sanno di non perdere tempo o energie. Dedichi molto tempo alle tue attività quotidiane e non passi inosservato alle persone che ti circondano.

Cappello F

Hai una personalità gentile. Ti piace un po’ di colore proprio come ami avere un po’ di movimento nella tua vita. Ti piacciono i gesti romantici come lunghe passeggiate sulla spiaggia e cene a lume di candela nel patio.