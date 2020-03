Sale la temperatura al ‘Grande Fratello Vip 4’. Andrea Denver fa una rivelazione piccantissima su Adriana Volpe. Ecco l’esclamazione birichina che in pochi hanno sentito.

Sembra che ai telespettatori del celebre reality show di Canale 5 sia sfuggito un dialogo molto piccante, catturato dalle telecamere del GF Vip 4. I protagonisti della chiacchierata in questione sono stati Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese. Conversazione che lascia un po’ interdetti.

I due semifinalisti del Grande Fratello Vip 4 non si sono creati scrupoli a commentare e fare allusioni su una foto di Adriana Volpe, arrivando a far percepire televisivamente una tensione sessuale non indifferente.

Il dialogo hot tra Denver e Patrick

Si parla dell’ex concorrente Adriana Volpe, costretta a ritirarsi anzitempo a causa del decesso improvviso di suo suocero Ernesto Parli. Una concorrente dal fisico pazzesco, per la quale Andrea Denver è letteralmente andato in tilt e in maniera piuttosto evidente.

Ad un certo punto della conversazione, spunta un particolare hot. Ammirando lo scatto fotografico e apprezzando il fascino della 46enne trentina, i due compagni di reality hanno esclamato all’unisono:

“Bellissima, una bellissima donna”

In seguito, però, a focalizzare la loro attenzione è stato un dettaglio piccante. L’occhio birichino dei due coinquilini è caduto sul turgido décolleté dell’ex presentatrice Rai.

Si parla di un particolare ad alto tasso erotico: i capezzoli di Adriana Volpe. Infatti, scrutando un po’ più da più vicino la foto della sensuale 46enne, Patrick Ray Pugliese ha così esclamato:

“Ma non ha il capezzolo così…”

Andrea Denver, senza alcuna esitazione, si è sentito immediatamente autorizzato a correggere il coinquilino e con assoluta certezza ha sentenziato:

“Sì, invece ti dico di sì”

È oltremodo evidente che lo scatto fotografico di Adriana Volpe, con il suo tocco hot, abbia monopolizzato l’attenzione del modello Andrea Denver, portandolo a fare una rivelazione inedita. Una piccola confessione che puzza di segreti inconfessati.