Il Cantante Mascherato: i possibili ospiti e il significato delle maschere

Scopriamo insieme il significato delle maschere e i possibili ospiti de Il Cantante Mascherato, nuovo programma condotto da Milly Carlucci.

Milly Carlucci è pronta a condurre Il Cantante Mascherato, nuovo programma della Rai, in cui interverranno diversi ospiti i quali indosseranno una particolare maschera.

Una cosa davvero insolita questa delle maschere, ognuna delle quali ha un significato specifico.

I telespettatori sono già molto incuriositi da questa trasmissione, pertanto vi forniamo qualche informazione trapelata in rete.

Il Cantante Mascherato: i possibili ospiti

All’interno del programma, condotto da Milly Carlucci, arriveranno diversi cantanti che porteranno avanti il gioco, che segue regole specifiche.

Donatella Rettore potrebbe essere l’artista a indossare la maschera della Pecorella.

Ha scelto proprio questa maschera, in quanto vuole far emergere il suo lato più delicato e romantico, capace di farle vivere la vita con maggiore leggerezza, a differenza di quanto fa normalmente.

A indossare la maschera della Giraffa potrebbe essere Virginia Raffaele: d’altronde, proviene da una famiglia di circensi, pertanto ha avuto modo di rapportarsi, fin da bambina, a questo tipo di animali.

Loredana Bertè, invece, potrebbe indossare la maschera della Tigre, un animale forte ma solitario, proprio come lei, grintosa da sempre. Nick Luciani dei Cugini di Campagna, invece, potrebbe calarsi nei panni del Lupo.

Francesco Motta, invece, pareo indosserà la maschera dell’Orsetto, un personaggio onesto e coraggioso.

Morgan potrebbe indossare, invece, quella del Pappagallo che hanno cercato spesso di rinchiudere in una gabbia, nel corso della sua vita, anche se non ci sono riusciti.

Fiordaliso, invece, pare indosserà la maschera della Farfalla, visto che è una donna m molto sensuale e attratta dalla luce e incline al cambiamento.

Bennato, invece, indosserà la maschera del Gatto, vista la sua natura solitaria e indipendente. Per la maschera di Baby Alieno potrebbe esserci o Cristina D’Avena o Rita Pavone.

Il video:

Il significato delle maschere

Ecco il significato che ogni maschera ha all’interno del programma condotto da Milly Carlucci:

La pecorella è un animale serio, ma che si smarrisce spesso: affronta la vita con leggerezza.

La giraffa è legata all’amore, ma non rinuncia ala sua indipendenza: ha molta consapevolezza degli errori che commette.

La tigre è un animale solitario, che ama starsene per conto suo, caratterizzata da una indole guerirà ma anche spirituale.

Il lupo, invece, ha come priorità il branco. Ha un carattere orgoglioso e fiero, ma anche molto leale e giocoso.

L’orsetto ha un grande senso di giustizia e non abbandona chi ama, mostrando dolcezza e lealtà.

Il pappagallo, invece, ha una natura libera e sognatrice e non si fa ingabbiare da nessuno.

La farfalla è simbolo di evoluzione e cambiamento ed è attratta dalla luce.

Il gatto è un animale indipendente, libero, anche affascinante che cede anche al romanticismo.

Il Baby Alieno, invece, ha una statura molto contenuta e usa la sua astronave come una sorta di passeggino per andare in giro.