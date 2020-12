Il Cantante Mascherato, anticipazioni: quando inizia, news e maschere- FOTO

Tutto quello che sappiamo finora sulla nuova edizione dell’amatissima trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Torna su Rai 1 la trasmissione di Milly Carlucci con la sua seconda edizione. Dopo il successo dello scorso anno, il pubblico vedrà di nuovo Il Cantante Mascherato.

Questa seconda edizione è attesissima ed è già stato svelato qualcosa al riguardo. Vediamo quando inizia, chi saranno i giurati e le prime maschere in gara.

Anticipazioni Il Cantante Mascherato: quando inizia e novità

La conduttrice Milly Carlucci ha svelato le prime novità riguardo la nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

L’attesissima trasmissione partirà di venerdì, giorno scelto dalla rete ammiraglia della Rai. Si tratterà di venerdì 29 gennaio 2021 e intratterrà il pubblico per qualche settimana.

A tal proposito, la Carlucci ha dichiarato:

“Quest’anno torniamo con nuove maschere e nuovi personaggi. Avrete succosi indizi e novità nei prossimi giorni, perché io comincerò a darvi assaggini qui e là.”.

Anticipazioni Il Cantante Mascherato: svelate le prime maschere

Nei profili ufficiali sui social de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci ha svelato quali saranno le prime maschere dell’amatissima trasmissione.

Si tratta della “Pecorella” e della “Giraffa”.

Dopo la pubblicazione dei video su Facebook, Instagram e Twitter, è partita immediatamente la caccia ai vip che prenderanno parte alla trasmissione.

Il pubblico sta fremendo ed è in attesa di scoprire chi saranno i partecipanti e soprattutto chi trionferà in quest’edizione. Lo scorso anno il vincitore fu Teo Mammuccari.

Per quanto riguarda, invece, la giuria, questa dovrebbe essere composta dal conduttore Flavio Insinna, l’agente Francesco Facchinetti e la cantante Patty Pravo.

Si vocifera che, quest’anno, potrebbe esserci anche un giurato mascherato… staremo a vedere!

Per altri aggiornamenti in vita della seconda edizione del programma, non rimane che attendere!