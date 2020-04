Il Buco, il nuovo film spagnolo in onda su Netflix: personaggi e trama

Il Buco, il nuovo film spagnolo in onda su Netflix: personaggi e...

Netflix arricchisce la sua offerta di film con “Il buco”, pellicola spagnola thriller del 2019 diretta dal regista Galder Gaztelu-Urrutia

Scopriamo la trama di uno dei film più visti degli ultimi giorni su Netflix, Il buco, un prodotto spagnolo diretto da Galder Gaztelu-Urrutia, dove dei prigionieri lottano per la loro sopravvivenza all’interno di un carcere diviso in piani.

Cos’è Il buco

Il buco (El hoyo) è un film spagnolo del 2019, appartenente ai generi horror, fantascientifico e thriller e diretto dal regista Galder Gaztelu-Urrutia.

Il film è ambientato in un edificio verticale che si sviluppa sottoterra. La struttura è suddivisa in molti piani, in ognuno dei quali vivono 2 prigionieri.

La principale particolarità della prigione è che al piano 0, che si trova in cima all’edificio, vi sono dei cuochi il cui compito è quello di imbandire un’ampia tavola, la “piattaforma”, con i piatti preferiti di tutte le persone imprigionate nei piani sottostanti.

Ogni giorno, tramite un meccanismo avanzato, la piattaforma scende verticalmente attraverso il “buco” (o fossa), una gigantesca apertura posta al centro di ogni piano. Ogni prigioniero ha un tempo limitato per cibarsi di ciò che vuole o meglio di quello che rimane dagli avanzi dei commensali posti più alto, in quella che assume le connotazioni di una vera e propria lotta alla sopravvivenza.

Il buco su Netflix

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival il 6 settembre 2019, dove è riuscito a ottenere il premio del pubblico.

Durante lo svolgersi dello stesso Festival, Netflix ha acquistato il film. La piattaforma di streaming a pagamento lo distribuisce dal 20 marzo 2020, in tutti i paesi dove il servizio è disponibile, come l’Italia.

Il film è attualmente uno dei più visti della piattaforma Netflix e sta riscuotendo un buon successo tra i telespettatori.