IKEA completa una transazione sulla Blockchain di Ethereum

Blockchain Ethereum utilizzata da IKEA per concludere una transazione

La filiale di IKEA ha concluso una transazione internazionale usando la rete Ethereum per semplificare la gestione dell’ordine di un rivenditore locale.

La transazione è stata conclusa utilizzando “smart contracts” sulla blockchain di Ethereum e tramite la piattaforma Tradeshift. La società reputa che la transazione eseguita sia fondamentale per il settore.

IKEA completa transazione sulla Blockchain Ethereum

IKEA, il più grande rivenditore multinazionale di mobili al mondo con sede nei Paesi Bassi, ha saldato con successo una fattura, ricevendo il pagamento per i beni acquistati dal Nordic Store islandese, utilizzando i contanti digitali programmabili di Monerium.

L’avvio e il completamento della transazione sono stati effettuati tramite Tradeshift, leader globale nel settore finanziario della catena di approvvigionamento, sulla blockchain di Ethereum.

Il denaro digitale utilizzato in questa transazione è la forma virtuale della valuta ufficiale islandese Króna.

La transazione eseguita da IKEA rappresenta un sostanziale miglioramento nel mondo della finanza, in particolare per quanto riguarda l’implementazione della tecnologia Blockchain in diversi comparti.

Monerium è attualmente la prima e unica azienda autorizzata che offre valute digitali utilizzate per la blockchain.

Tradeshift ritiene che le transazioni effettuate tramite “moneta elettronica programmabile” non solo siano diventate una realtà, ma siano anche pronte per l’adozione di massa.

Il co-fondatore e CEO di Monerium, Sveinn Valfells, ritiene che la transazione eseguita da IKEA sia molto più vantaggiosa rispetto a quelle eseguite con le valute legali.

Valfells ha annunciato di avere intenzione di diffondere questa modalità di conclusione delle transazioni con moneta elettronica in tutta Europa, e successivamente, in altre parti del mondo.

Lo stesso Stefan Arnason, CFO della filiale islandese di Ikea, ha dichiarato che: