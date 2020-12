Ikea lancia la sua prima capsule collection di abbigliamento

La prima linea di abbigliamento firmata Ikea è ormai realtà anche se, per il momento, è disponibile soltanto nell’Est del Mondo.

La capsule collection di abbigliamento di Ikea è stata già un successo in Giappone e a Singapore.

Gli esperti preannunciano il sold out

La prima capsule collection di abbigliamento del colosso svedese Ikea è ormai realtà. Per il momento, ha fatto il suo debutto in Giappone e nella Repubblica di Singapore. Nei due paesi asiatici è stato un vero successo. Una linea di abbigliamento che è già molto desiderata in tutto il mondo e che punta sul genderless.

Il lancio in Asia è avvenuto nello scorso luglio. Per quanto riguarda la commercializzazione nei punti vendita italiani, per il momento, non se ne parla.

Intanto, è stato proprio il sito del colosso svedese ad annunciare i lanci. Ad esempio, a Singapore, la collezione è stata venduta sin da ieri. La linea si chiama: EFTERTRÄDA, che in svedese significa successore.

Non è la prima volta che Ikea si occupa di abbigliamento. Era già successo con la collaborazione con Virgil Abloh.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IKEA JAPAN (@ikeajapan)

Come si compone la collezione

A Tokyo la EFTERTRÄDA è stata disponibile dal 31 luglio al 6 agosto e, ai giapponesi è piaciuta molto. La collezione si compone di 5 pezzi: una maglietta, una felpa, una borraccia termica, un ombrello e una borsa di tessuto. Ogni pezzo, presenta il logo, ormai riconoscibilissimo colorato di giallo e blu. Inoltre, ogni elemento della capsule presenta un codice a barre che rimanda al prodotto più venduto del colosso. Quale? Ma la libreria Billy, ovviamente.

Ovviamente, per la realizzazione dei capi e degli accessori, è stata posta grande attenzione al design ma anche alla sostenibilità e al prezzo contenuto.