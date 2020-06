Ikea, decisione netta: “Crisi meno grave di quanto ci aspettassimo”

Un portavoce di Ikea ha affermato che ora il quadro della situazione è più chiaro.

Ikea ha ricevuto degli aiuti da nove Stati per poter fronteggiare la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria. Il colosso svedese ha ricevuto aiuti da Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Irlanda, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Stati Uniti.

Una parte dei sussidi pubblici ricevuti dall’azienda sarà restituito. Questo perché le vendite non sono calate di quanto ci si aspettava. Come si legge da Repubblica, la comunicazione è arrivata da un portavoce Ingka Group:

“Ikea è in contatto con i governi di nove paesi per restituire gli aiuti governativi che abbiamo ricevuto per coprire gli stipendi dei colleghi durante il culmine della pandemia”