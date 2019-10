‘Troppo silicone in faccia’ Ilary Blasi, la moglie di Francesco Totti presa di mira dagli haters: gli insulti choc

‘Troppo silicone in faccia’ Ilary Blasi, la moglie di Francesco Totti presa...

Ilary Blasi con gli ultimi scatti sui social si è attirata addosso l’ira degli haters che hanno evidenziato troppi ritocchini sul suo volto. Ecco cosa le hanno detto

La bellissima Ilary Blasi, conduttrice di diversi programmi televisivi, è finita sulla bocca del gossip. Questa volta a far parlare della conduttrice sono alcuni utenti del web, che hanno insultata e non poco la presentatrice. Dopo le battutine di Eurogames dai toni piccanti, Ilary si è attirata addosso gli insulti degli haters.

Ilary Blasi insulti dal web

Ilary Blasi è una delle conduttrici più apprezzate per la sua bravura e la sua bellezza nel mondo dello spettacolo. La giovane moglie di Francesco Totti infatti conduce diversi programmi su Canale Cinque a volte apprezzate e a volte meno. La conduttrice infatti è tornata sotto i riflettori al centro di nuove polemiche, lo si nota sopratutto da alcuni commenti sui social, sotto le foto di Instagram della conduttrice.

La Blasi polemiche sui social

La conduttrice pare infatti che abbia scatenato alcuni commenti negativi da parte di molti utenti del web. A scatenare questa ira degli haters, pare siano state alcune foto pubblicato sul suo profilo personale di Instagram, dove si presenta con dei look un po troppo sgargianti.

Uno scatto in particolare avrebbe suscitato l’ira dei fan, dove la conduttrice si presenta con lunghissime extension e con un look molto esagerata:

“Stile Panicucci, nooo”, “ Stai raggiungendo Donatella Versace, Ilary, te prego, fermate!”; ” Ilary ma cosa stai combinando? Ora basta!”

Molti infatti non fanno solo riferimento ai capelli finti della conduttrice, ma anche ai troppi ed esagerati ritocchi estetici a cui si è sottoposta nel corso degli anni. Alcuni infatti hanno fatto notare questo eccesso di chirurgia sul suo viso che le ha cambiato totalmente i connotati, tanto da scatenare un vero putiferio sotto le foto della conduttrice. Effettivamente in molti hanno notato che la Blasi sta perdendo il controllo dei ritocchini sul suo viso, ma anche se il suo profilo e pieno di critiche sul suo aspetto fisico, pare che la Blasi preferisce non replicare e farsi scivolare tutto addosso.