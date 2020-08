iGreen e le Piante in Cubi di Legno per un ufficio più ecologico

iGreen e le Piante in Cubi di Legno per un ufficio più...

Piccole piante per decorare l’ufficio e renderlo più green ed ecosostenibile. Un piccolo spazio di natura nei nostri luoghi di lavoro.

I nostri uffici sono spesso dei luoghi poco salubri e senza la presenza di piante. Avere però qualcosa di vegetale può permetterci di rendere il nostro ambiente di lavoro più pulito e portare una ventata di aria fresca.

Il progetto delle piante in cubo

L’idea alla base di iGreen è la possibilità di costruire un micro giardino sulla nostra scrivania o in micro appartamento. Non solo, può essere un regalo, un articolo promozionale, una bomboniera per aiutare a sensibilizzare sui temi ambientali che più sentiamo nostri.

Gli EcoCube sono dei piccoli vasi di legno, solitamente ontano e pino, già pronti all’uso. Contengono già tutto quello che occorre cioè terra e semi. Dovremo semplicemente scegliere un luogo assolato e innaffiare con costanza per veder spuntare la nostra pianta.

Possiamo scegliere tra molte varietà di piante officinali, succulente, aloe, fiori come le rare stelle alpine o i girasoli. L’elenco è molto corposo e riceveremo il vaso pronto all’uso, confezionato e protetto da una pellicola.

Date le dimensioni dei cubi di legno, potremo sfruttare veramente tutti gli angoli dell’ufficio, creando un salutare spazio verde negli angoli più impensati. Quando EcoCube diventerà stretto, potremo travasarle in vasi più grandi, sfruttando il vasetto interno compostabile.

Il cubo di legno sarà riutilizzabile, sostituendo la piantina ed il vaso interno oppure come un contenitore per oggetti d’ufficio o penne. Insomma non si butta via nulla.

Un incontro tra sostenibilità e design

Sui cubi di legno inoltre si possono far incidere molte cose, come il logo aziendale, nomi, date…questo lo rende un gadget perfetto per eventi aziendali, o come regalo per particolari ricorrenze.

La startup iGreen ha saputo creare un mix tra attenzione per l’ambiente, design, praticità ed innovazione. Altri gadget sono prodotti con la medesima filosofia, come le matite con i semi contenuto in una capsula biodegradabile all’estremità.