Igor il russo, Norbert Feher condannato all’ergastolo: “Ora basta”

Per Igor il russo è stato chiesto l’ergastolo. Norbert Feher è il serbo che uccise il barista di Budrio, Davide Fabbri e Valerio Verri della guardia ecologica.

Il pg in aula ha affermato: “Fate spegnere lentamente quel ghigno nei prossimi lunghi decenni che Igor passerà in carcere”.

Il killer condannato all’ergastolo

Norbert Feher, ovvero Igor il russo, è il killer serbo che uccise Davide Fabbri, barista di Budrio, Davide Fabbri e Valerio Verri, guardia ecologica di Portomaggiore. Per l’uomo è stato deciso l’ergastolo a Bologna, in camera di consiglio, dopo un’ora e mezza. Valter Giovannini il pm, aveva chiesto il massimo della pena ed è stato ascoltato. Il serbo è carcerato in Spagna. Fu lì che venne catturato dopo un lungo rincorrerlo. Una fuga, quella dell’uomo, costata la vita a diverse vittime.

Ad Igor il Russo è imputato anche il tentato omicidio di Marco Ravaglia. La sua fuga è durata 8 mesi. Si trova in Spagna dal 2017. Anche in Spagna ha mietuto vittime, tre per la precisione.

Un ghigno da spegnere

Come si legge su Fanpage, il Procuratore Generale Giovannini ha sottolineato come Norbert Feher non abbia mai mostrato neanche un segno di rimorso, anzi. Durante le udienze nulla sembrava togliergli quel ghigno dal volto. Un ghigno che il Pg si augura che, i prossimi anni al fresco, possano spegnergli una volta per tutte.