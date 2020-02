Igor il Russo, condannato a 21 anni dal tribunale di Teruel

Prima condanna Igor il Russo: Norbert Feher condannato per due tentati omicidi in Spagna

Norbert Feher, alias ‘Igor il Russo’, è stato condannato in Spagna dal Tribunale di Teruel a 21 anni di carcere per il tentato omicidio di due persone.

I reati sarebbero stati commessi il 5 dicembre 2017 nei confronti di un agricoltore e di un fabbro in Aragona.

Lo scorso 28 gennaio l’accusa aveva richiesto una condanna di 22 anni e 10 mesi per l’uomo serbo.

Il legale spagnolo del killer serbo confida nella possibilità di ottenere un ulteriore sconto di pena, dato che l’uomo ha ammesso subito la sua colpevolezza.

L’arresto di Igor il Russo è avvenuto in data 15 dicembre 2017, dopo aver ucciso due agenti della Guardia civil e un contadino.

Inoltre, l’uomo al momento dell’arresto deteneva illegalmente le armi.

Igor il Russo: lo attendono altri due processi in Italia

Dopo una prima condanna in Spagna, il killer serbo meglio conosciuto come “Igor il Russo” è atteso da altri due processi in Italia.

A Bologna lo attende in data 27 maggio 2020 il processo d’Appello per gli omicidi del barista Davide Fabbri e della guardia volontaria Valerio Verri, entrambi uccisi nell’aprile del 2017.

Nel mese di marzo 2019 al primo grado Igor il Russo era stato condannato all’ergastolo.

Un secondo processo lo attende a Ferrara dove è imputato per tre rapine commesse nell’estate del 2015. Oltre al killer serbo di Budrio ci sarebbero anche altri due complici.

Chi è il killer di Budrio?

Il vero nome del killer di Budrio è Norbert Feher, noto anche con lo pseudonimo di Ezechiele Norberto Feher o Igor Vaclavic.

Nato nel 1981 in Serbia, Igor il Russo in data 1º aprile 2017 ha ucciso il titolare del bar Gallo, nella frazione di Riccardina di Budrio, Bologna.

In data 8 aprile 2017 l’uomo uccide la guardia provinciale Valerio Verri e ne ferisce gravemente un’altra.

Il killer di Budrio sfida le forze dell’ordine che lo braccano.