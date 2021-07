Nelle ultime ore, l’ex naufraga ha fatto emergere dei fatti nascosti che non sono mai andati in onda e riguardano proprio Ignazio Moser, reduce dalla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Infatti il compagno di Cecilia Rodriguez è finito nel mirino degli haters dopo le rivelazioni di Miryea Stabile, furiosa per un gesto estremo di Moser.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, si è conclusa con la vittoria di Awed, dopo mesi di sacrifici fisici e psicologici trascorsi in Honduras.

Tra i naufraghi che hanno fatto più scalpore, c’è proprio il nome di Ignazio Moser ovvero il fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Lo sportivo ha fatto un percorso intenso, mettendosi sempre in gioco senza mai tirarsi indietro.

Il ragazzo è stato davvero apprezzato, ma a far tremare la sua reputazione ci pensa Miryea Stabile, che ha svelato un retroscena cruento.

L’ex naufraga ha raccontato di aver visto Ignazio uccidere una razza, nonostante fosse vietato.

Ma a quanto pare la fame ha preso il sopravvento:

“Una volta ha ucciso una razza e non è mai andato in onda […] Gliel’avevo detto io che non poteva, è proprio un assassino!”