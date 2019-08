Cecilia Rodriguez si separa da Ignazio moser: pausa necessaria, il motivo della decisione

Ignazio Moser si separa da Cecilia Rodriguez? La decisione della coppia: “ostacoli da superare la lontananza e la nostalgia per lei”

L’ex ciclista, Ignazio Moser, presto potrebbe separarsi dalla sua ragazza, Cecilia Rodriguez. Per quale motivo? In arrivo grandi cambiamenti per la coppia, ecco di cosa si tratta.

Ignazio Moser, nuovo concorrente di Pechino Express?

Tra le coppie più amate e discusse del web vi è quella formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La loro storia d’amore è nata in seguito alla partecipazione del reality show di Canale 5, Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, i due hanno costruito una solida relazione e sembra che la loro legame si è fatto sempre più forte. Da poche ore, circola in rete una notizia che riguarda proprio l’ex ciclista.

Secondo quanto riportato da Chi, il giovane potrebbe presto approdare in nuovo reality. Per intraprendere questa nuova avventura televisiva dovrà però separarsi dalla sua fidanzata. Pare che Ignazio Moser potrebbe diventare uno dei concorrenti della prossima edizione di Pechino Express, in onda su Rai Due. Questo è quanto si legge sul noto settimanale diretto da Alfonso Signorini:

“Moser è in corsa per partecipare a Pechino Express. Unici ostacoli da superare la lontananza e la nostalgia per Cecilia”.

Il ciclista trentino senza Cecilia

Sul nuovo numero di Chi si legge, inoltre, che il ciclista trentino affronterà questa sua nuova esperienza televisiva senza Cecilia Rodriguez. Con lui, suo cugino Moreno noto negli ambienti sportivi in quanto è un ex ciclista di strada e per aver partecipato ai Grandi Giri come quello d’Italia, nel 2014 e nel 2016, al Tour de France nel 2013 e alla Vuelta a Espana nel 2015 e nel 2016. Si è ritirato quest’anno.

Non è ancora certa la loro partecipazione al programma ma pare manca solo la conferma ufficiale da parte della produzione.