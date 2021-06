Complici le carenze nutrizionali accumulate in mesi di ristrettezze caloriche, Ignazio Moser esagera con i pasti e scatena gravi disturbi gastro-intestinali.

Sfiancato, spossato, inquieto. Ignazio Moser come non l’avete mai visto. Al suo rientro in Italia, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 si attacca alla credenza e si rimpinza con ogni tipo di pietanza possibile e immaginabile.

Ignazio Moser, l’indigestione e i disturbi gastro-intestinali post Isola

Per colmare mesi e mesi di carenze nutrizionali dovute ad un’alimentazione rigida, il ventottenne veneto esagera con i pasti e il mattino seguente fa i conti con i postumi delle sua iperfagia.

Dall’alto del suo profilo ufficiale di Instagram, Ignazio Moser si rivolge ai suoi 1,1 milioni di followers e li ragguaglia sulle sue condizioni di salute dopo il viaggio di ritorno:

“Ieri penso di aver ingerito almeno 10-12.000 calorie, causandomi gravi problemi notturni di digestione“

Sebbene le sue condizioni non fossero rosee, Ignazio Moser non ha ritenuto necessario consultare un medico. Nella giornata di giovedì 10 giugno ha cercato di superare la sua indigestione notturna in completa autonomia e ha avuto una graduale ripresa.

Era prevedibile che i naufraghi dell’ #isola, una volta tornati a casa, facessero indigestione. Il primo di una lunga lista è #IgnazioMoser 😅🍔🌭🍕 Il prossimo sarà quell’ingordo di #Cerioli, a seguire #Awed 😆😁 — Laura (@Lauren38328708) June 11, 2021

