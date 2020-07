Ignazio Moser senza mutande, Cecilia prova a coprirlo: la foto fa il giro del web

Ignazio Moser nudo abbraccia Cecilia Rodriguez: l’ultimo scatto condiviso su Instagram scatena il popolo del web

Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo è,senza alcun dubbio, quella formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due tornano a far parlare di sé con uno scatto fuori alle righe pubblicato sui social. Come sempre, non sono mancate critiche da parte del web.

Ignazio Moser nudo abbraccia Cecilia

Nel 2017, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno preso parte al Grande Fratello Vip. Il loro amore è nato per puro caso: i due si sono incontrati durante la loro esperienza televisiva al reality show di Canale 5 e da quel momento non si sono più separati e formano coppia fissa da più di tre anni. Nelle ultime settimane, si è parlato di un presunto matrimonio ma questa notizia non è mai stata smentita o confermata dai diretti interessati ( per scoprire di più clicca sul seguente link). Ad ogni modo, sono diventati inseparabili e insieme hanno costruito una relazione solida.

Entrambi sono molto seguiti sui social dove sono soliti pubblicare scatti che non passano inosservati, proprio come l’ultimo che ha scatenato la rete.

Uno scatto fuori dalle righe

Nelle ultime ore, è apparso sui rispettivi profili Instagram uno scatto che non è passato inosservato. Ignazio Moser appare completamente senza veli e abbraccia la sua amata Cecilia. La foto in questione è stata accompagnata dalla seguente didascalia:

“Alle anime nude non importa dei vestiti”.

Un’istantanea in bianco e nero che ritrae l’ex ciclista completamente nudo, mentre la modella argentina indossa un bellissimo smoking nero, con un effetto vedo non vedo nella parte superiore. La sorella di Belen ha commentato così:

“Il tuo nudo corpo dovrebbe appartenere solo a chi amerà la tua nuda anima”. https://www.instagram.com/p/CCeMFBoqtLw/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Il post in questione è stato apprezzato dalla rete.