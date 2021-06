Tutto su Ignazio Moser de L’Isola dei Famosi: dall’abbandono allo sport all’amore con Cecilia Rodriguez

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sull’ex ciclista, ora concorrente de L’Isola dei Famosi e probabile vincitore del reality.

Sappiamo tutti chi è Ignazio Moser, uno dei personaggi dello spettacolo italiano più seguiti sui social media, in particolare su Instagram.

Il giovane si è fatto notare al GF Vip, mentre ora sta portando avanti la sua incredibile avventura sull’isola dei famosi come naufrago.

Stasera avrà finalmente luogo la finale dell’amatissimo reality show di Canale 5 e Ignazio potrebbe esserne il vincitore. A tal proposito, scopriamo tutto su di lui, a partire dal suo percorso professionale fino alla vita privata.

Chi è Ignazio Moser

Nasce il 14 luglio del 1992, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Trento e ha quindi quasi 29 anni.

Il giovane è figlio del famoso ciclista Francesco Moser e di Carla Merz.

Sin da piccolo, Ignazio si appassiona al ciclismo, settore nel quale vince numerosi premi e riconoscimenti.

Nel 2017 entra nel cast del Grande Fratello VIP 2 e successivamente conduce il programma Ex on the Beach Italia su MTV.

Attualmente è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi e tra i papabili vincitori di quest’edizione condotta su Canale 5 da Ilary Blasi.

Vita privata e curiosità

All’interno della casa del Grande Fratello VIP 2, Ignazio Moser incontra Cecilia Rodríguez, sorella di Belén e di Jeremias Rodriguez, che all’epoca era fidanzata con Francesco Monte.

Tra i due scoppia un amore fortissimo, che porterà la showgirl argentina a rompere con il fidanzato e a costruire un legame indissolubile con l’ex ciclista.