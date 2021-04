Ignazio Moser via dall’Italia: nozze annullate con Cecilia, il retroscena

I due ex gieffini sono in crisi? A quanto pare Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno annullato le nozze: ecco il motivo.

I due piccioncini sono in crisi? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con il loro amore hanno fatto appassionare tutti gli italiani o almeno il pubblico fedele del Grande fratello vip.

I due per ora finiranno per vivere un po’ di tempo separati. Il motivo però non è quello che si immagina.

Cecilia e Ignazio annullano le nozze

Non è un periodo facile nemmeno per i VIP. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di annullare le nozze. Ma il motivo ha diverse sfumature. La proposta era già arrivata alla fine del 2017.

I due però sono costretti a rimandare il lieto evento. In primis, la gravidanza di Belen che complica un po’ le cose soprattutto in tempi di pandemia. Novella2000 ha rivelato che purtroppo le nozze sono state rimandate a data da destinarsi.

C’è da dire che più volte i due hanno smentito la crisi con vistose foto a mostrarsi felici sui social in cui si baciano e sembrano più innamorati che mai. A creare un po’ di malumori, anche la prossima partecipazione a L’Isola dei Famosi di Ignazio.

L’ex ciclista aveva invitato a più riprese la produzione del reality show a contattarlo. A distanza di tre anni ci è riuscito e farà parte della quindicesima edizione, condotta da Ilary Blasi, già in corso.

La gelosia di Cecilia Rodriguez farà desistere il Moser?

Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha sottolineato che la sorella di Belen avrebbe reagito bene a questa nuova esperienza lavorativa di Ignazio.

Tra l’altro, sull’isola, sono arrivate da poco anche l’ex campionessa di sci Isolde Kostner insieme alla top model e attrice Beatrice Marchetti, già però eliminata.

Tvblog ha anticipato che il modello Ludovico Vacchelli non sarà più tra i concorrenti, mentre nella puntata del 22 aprile entreranno Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamente.

Moser dovrebbe entrare il 26!