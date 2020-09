Per superare la crisi di coppia e ricucire lo strappo con la sua ex fidanzata, Ignazio Moser si sarebbe dato all’arte del rammendo. Ecco il suo ultimo approccio romantico per riconquistare Cecilia Rodriguez.

Ci si lascia. Ci si riprende. Ma il tira e molla non sempre decolla. Non decolla perché, in realtà, la relazione potrebbe essere davvero finita. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono presi e poi lasciati, hanno stuzzicato la curiosità della rete con la loro liaison amorosa e, ancora una volta, si torna a disquisire di loro.

Lui è il figlio Francesco Moser, leggendario campione di ciclismo. Lei è la sorella minore di Belen Rodriguez, celebre showgirl e regina dei social network, che ha raggiunto record stratosferici con il suo vasto numero di seguaci.

Dopo insistenti rumors sul loro improvviso break up di coppia, ecco arrivare la notizia di un possibile riavvicinamento tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Un presunto ritorno di fiamma sta facendo sognare i loro followers e insospettisce gli internauti più scettici, che li scrutano con occhio critico.

Ignazio Moser si gioca l’ultima carta con Cecilia Rodriguez? Il gesto romantico

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato la testata online Giornalettismo:

“Una foto al ristorante Bolognese, a Milano, di poche sere fa postata da Ignazio Moser ha riacceso le speranze per i fan della coppia – con Cecilia Rodriguez – nata al GF Vip. Dopo la rottura burrascosa di quest’estate, che cosa sta succedendo tra Cecilia e Ignazio? I due hanno deciso di riprovarci… Sono stati ripresi e fotografati durante la cena. È stato Ignazio a tornare da Cecilia che per ora ha chiesto il tempo giusto per riaccendere il suo cuore”

Sembra, dunque, che Ignazio Moser si stia giocando la sua ultima carta: il classico approccio romantico che lascia presagire un possibile riavvicinamento alla trentenne argentina. Un primo pezzetto di muro di Berlino che cade, insomma.