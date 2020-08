‘Ecco perché è finita con Cecilia’: bomba su Ignazio Moser

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: i reali motivi che si celano dietro all’addio, le ultimi indiscrezioni sulla coppia

Sembra ormai essere giunta a capolinea la storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ma quali sono i motivi che hanno spinto la coppia a dirsi addio?

Ignazio e Cecilia: l’improvviso addio

La notizia della loro separazione giunge come un fulmine al cielo sereno. Soltanto poche settimane fa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condividevano, sui rispettivi profili social, scatti della loro vacanza insieme in cui appaio felici e complici.

Negli ultimi giorni, non si fa altro che parlare della loro separazione: la showgirl argentina avrebbe interrotto una vacanza insieme lasciandolo solo in Sardegna. Si è tanto chiacchierato anche del presunto flirt dell’ex ciclista con l’attrice Anna Safroncik. Questa notizia è stata prontamente smentita su Instagram da entrambi.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il modello è stato paparazzato in Costa Smeralda insieme a Caterina M Bernal. Nuovo flirt per lui? Non è dato saperlo ma la cosa certa è su molti degli scatti della giovane compare il like dell’ex di Cechu.

Dunque, quali sono i reali motivi della loro rottura?

I motivi della rottura

Nelle ultime settimane, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati protagonisti delle riviste di cronaca rosa per la fine della loro relazione.

Secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, dopo la quarantena l’ex ciclista ha scelto di prendersi una pausa in quanto non è non è riuscito a gestire la gelosia della showgirl argentina.

Nonostante non ci siano segnali che lasciano intendere un possibile ritorno di fiammo, i fan della coppia sperano di rivederli di nuovo insieme.