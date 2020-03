Ignac Semmelweis, a chi è dedicato il doodle di Google del 20 marzo?

Forse il nome Ignac Semmelweis non vi dice nulla, ma il doodle di Google di oggi 20 marzo ha “inventato” qualcosa di importante e imperativo in questo momento di emergenza.

Ignac Semmelweis, l’uomo che ci ha insegnato l’importanza di lavare le mani è il doodle di Google del 20 marzo.

Chi è il doodle di Google del 20 marzo?

Oggi Google dedica il suo doodle ad un personaggio che mai come in questi tempi di emergenza e crisi diventa importante conoscere. Un bellissimo video animato – sotto allegato – che a a sostituire il classico logo e porta alla conoscenza e alla scoperta di un medico che ha cambiato il corso delle cose.

Ignac era un medico di origini ungheresi, vissuto nel 1800 e che viene ricordato da tutti per il suo studio sulla trasmissione dei batteri: da quelli “innocenti” sino a quelli che possono scatenare pandemie e infezioni.

Lui è stato il primo medico in assoluto a capire l’importanza del lavaggio delle mani, attuando una serie di movimenti per igienizzarle al meglio. Vista l’emergenza da coronaviurs, Google ha pensato non solo di farci conoscere questa importante figura storica ma anche di insegnarci, attraverso un video animato molto divertente, l’importanza di lavarci le mani.

Non solo, perché proprio oggi ma nel 1847 il medico protagonista del doodle è stato nominato “Chief Resident” presso l’ospedale di Vienna al reparto Maternità. Grazie al suo metodo e al lavaggio di mani, quasi più nessuna mamma dopo il parto è deceduta per infezioni: Ignac con un semplice gesto ha salvato la vita a tantissime persone.

La sua intuizione arriva dopo aver notato che moltissime madri morivano proprio dopo il parto e sul fatto che nessun medico si lavasse la mani, prima delle operazioni. Ignac ha pensato allora di iniziare ad igienizzare le sue mani con una soluzione di cloruro di calce e notare un miglioramento nelle condizioni dei pazienti e un bilancio delle morti in netta discesa.

Ecco il video divertente di Google che insegna a tutti noi come lavarci le mani: in questo momento più importante che mai!