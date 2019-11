Ida Platano, senza reggiseno: la dama provoca con lo scatto piccante, anticipazioni Uomini e donne 4 novembre

Uomini e Donne, Ida Platano esagerata sui social: la dama siciliana sensuale su Instagram, lo scatto che manda in tilt il web

Una delle dame più amate e apprezzate del parterre femminile di Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, Ida Platano. La giovane è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per la sua indubbia bellezza ma anche per il suo carattere: una donna sensibile, dolce e allo stesso tempo determinata. Nelle ultime ore, la dama del dating show di Maria De Filippi è al centro delle voci di gossip per uno scatto pubblicato sui social: è più sensuale che mai!

Il percorso ad Uomini e Donne

Il percorso all’interno della trasmissione, ideata e condotta da Maria De Filippi, è stato tutt’altro che semplice. La sua storia d’amore ha appassionato tanti telespettatori e non sono mancati colpi di scena. Nelle scorse settimane, dopo un periodo di incomprensioni e litigi, la dama di Brescia ha stupito tutti per la sua scelta. Ida Platano ha deciso di dare una seconda chance al suo ex fidanzato, Riccardo Guarnieri. Per ora sembra che le cose procedano a gonfie vele per la coppia.

Nelle ultime ore, la parrucchiera siciliana, è al centro delle voci di gossip per alcuni scatti sensuali condividi sul suo account ufficiale di Instagram.

Ida Platano esplosiva su Instagram

La dama del trono over di Uomini e Donne sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci. Ida Platano è è solita pubblicare scattano che mandano in delirio il popolo del web. Uno degli scatti maggiormente apprezzato dai follower è quello in cui la immortala in una posa decisamente provocante e con un sorriso smagliante.

Il dettaglio che ha catturato davvero tutti è il suo décolleté esplosivo, messo in mostra da una scollatura vertiginosa e da un top traforato sensualissimo.