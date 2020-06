Ida Platano, ritrova l’amore ma NON è Riccardo Guarnieri: il suo unico grande amore

Ida Platano, ritrova l’amore ma NON è Riccardo Guarnieri: il suo unico...

Ida Platano ritrova il grande amore: con Riccardo Guarnieri è storia finita? Non ha tempo per lui, nella storia Instagram rivelato il suo unico amore.

Ida Platano ritrova l’amore ma non è Riccardo Guarnieri. Nella storia Instagram l’ex dama di Uomini e Donne rivela chi è il suo unico grande amore!

Il silenzio gelido sui social che aleggia sulla coppia in questo ultimo periodo insinua nei fan un dubbio: tra loro è già finita?

Nel profilo Instagram della Platano vige un silenzio stampa in merito alla storia con Guarnieri, nessuna indiscrezione al momento.

La coppia è nata grazie Uomini e Donne- Trono over, sono usciti insieme e innamorati dal programma già da alcuni mesi e proprio in quarantena stavano programmando di sposarsi.

In una storia Instagram la parrucchiera svela di aver ritrovato l’amore, ma non è Riccardo Guarnieri.

Ida Platano e la sospetta crisi con Riccardo Guarnieri

In quarantena Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno passato molto tempo insieme in cui hanno anche iniziato a pianificare alcuni dettagli del matrimonio.

La relazione a strettissimo contatto procedeva bene fino ad un cambiamento nelle loro vite.

Da giorni anzi, qualche settimana, la parrucchiera non ha più deliziato i suoi fan con foto e frasi romantiche su di lei e Riccardo, come mai? I fan sono incuriositi e temono che il loro rapporto possa essersi incrinato.

Il lavoro ha recentemente portato Riccardo Guarnieri ad allontanarsi da Brescia, sarà solo questo il motivo per cui si è spenta la fiamma o c’è di più?

Ritrova l’amore, nella storia Instagram svelato il suo grande amore

Giorni fa Ida ha pubblicato sui social una frase che ha colpito i fan:‘ Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio sempre.’

Da queste parole i fan capiscono che la Platano vuole voltare pagina ma non è chiaro se si riferisca alla relazione amorosa e travagliata con Guarnieri.

La storia Instagram sul suol profilo di un giorno fa rivela il suo grande amore ritrovato.

Nella storia in questione viene immortalata la Platano mentre lavora i capelli di una clienti con il phon, il volto semicoperto dalla mascherina ma gli occhi luminosi e brillanti colmi d’amore.

Adesso il suo vero, grande ed unico amore è il lavoro! Ida Platano ama fare la parrucchiera e nella suddetta storia ha citato Uri Geller:

Fa quello che ami. Quando ami il tuo lavoro diventi il miglior lavoratore del mondo

È evidente come Ida Platano in questo momento di silenzio stampa in campo affettivo si sia immersa nel suo lavoro, un mestiere che ama moltissimo e ammette essere la sua grande passione.

La storia d’amore con Guarnieri è a rischio rottura? Attendiamo smentite e conferme dalla coppia.