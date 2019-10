Chi sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri? La coppia nata a Uomini e Donne, che ha partecipato anche a Temptation Island

Scopriamone di più su una delle coppie più chiacchierate, nate sotto ai riflettori di Uomini e Donne, quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Chi è Ida Platano

Sicula, classe ’82, Ida si sposa appena diciottenne e si trasferisce a Brescia con suo marito. A 28 anni divorzia dal partner e intraprende una breve relazione con un altro uomo: dalla liaison nasce Samuele.

Diventa un volto noto della televisione italiana con la partecipazione al trono over di Uomini e Donne, dove conosce Angelo, Sossio e infine Riccardo Guarnieri, con il quale intraprende una passionale ma travagliata storia d’amore.

Una volta uscita da Uomini e Donne, la coppia decide di mettere alla prova i propri sentimenti partecipando a Temptation Island 2018.

Chi è Riccardo Guarnieri

Nasce il 29 marzo del 1979 a Statte, Taranto.

Riccardo è un operaio con la passione per la palestra e per lo sport. Nel corso della sua vita ha avuto tre storie importanti, con partner con cui ha convissuto, per poi ritornare a vivere nella casa dei genitori.

Vita privata e curiosità della coppia

La coppia formata da Ida e Riccardo sembrava stare iniziando un percorso positivo, colmo di sentimenti veri, quando ha abbandonato gli studi di Uomini e Donne.

Tuttavia, con il loro percorso a Temptation Island 2018, i telespettatori non hanno potuto far altro che ricredersi. Nel corso del reality show, Riccardo, infatti, sembra lasciarsi coinvolgere un po’ troppo dalle tentatrici, e Ida, per vendetta, si avvicina al single Davide.

Nonostante tutto, la coppia decide di uscire insieme dal programma, ma interrompe la relazione poco dopo, quando Ida viene a sapere che nel periodo successivo a Temptation Island Riccardo ha continuato a sentire telefonicamente le tentatrici.

I due ritornano a Uomini e Donne, e dopo una serie di continui tiri e molla, decidono di lasciarsi definitivamente. Come riportato nelle ultime ore da Liberoquotidiano.it, però, Ida e Riccardo sarebbero stati paparazzati, mentre passeggiano felicemente tra le vie di Brescia.