Uomini e donne, Ida Platano splendida in costume: la dama mostra le curve sui social

Ida Platano l’ex concorrente di uomini e donne si mostra in costume e il suo post su Instagram fa boom di likes e commenti.

Ida Platano ex concorrente del trono Over di Uomini e Donne ha fatto impazzire tutti grazie ad Instagram, dove si mostra con indosso il costume da bagno. La parrucchiera bresciana è stata la star indiscussa della trasmissione di Maria De Filippi.

La storia d’amore

Ida ha conosciuto nel programma Riccardo Guarnieri, facendo nascere una storia d’amore ricca di tira e molla, molto tormentata e quando sembrava che le cose stessero andando per il meglio, pare che la loro storia stia finendo.

Come la stessa Platano confessa al giornale Uomini e Donne Magazine, la coppia è già separata. Ma la ragazza non sembra perdere il sorriso nonostante il brutto periodo in ambito sentimentale. Non si sa se la rottura tra i due sia definitiva o il classico tira e molla a cui siamo abituati.

I fan non sono contenti di questa rottura e sperano che la coppia Idardo sia soltanto l’ennesimo litigio passeggero. Il solo dato certo è che la coppia che ha trascorso il periodo di lockdown insieme a Brescia per poi separarsi appena possibile.

Lo scatto in costume

Ida si mostra sorridente ai suoi fan che la seguono su Instagram. Si tratta di uno scatto semplice dove la ragazza indossa un costume intero di colore blu elettrico, decorato con un pappagallo coloratissimo. Ha ricevuto moltissimi complimenti per lei

Ida è in gran forma e correda la foto di una didascalia:

“Non porteranno mai via l’estate da me”

Ha ricevuto un boom di likes per lo scatto della dama di Uomini e Donne Over, che può ancora contare sul sostegno dei suoi fan. Un prezioso aiuto in un momento delicato com’è una frattura in una storia d’amore.