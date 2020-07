Uomini e donne, Ida ‘Con Riccardo è finita’: il motivo che ha spinto la dama a chiudere la storia

Si accende nuovamente il gossip attorno ad una delle coppie più amate del trono over di Uomini e Donne: quella formata da Ida e Riccardo.

Di recente, la dama ha confessato che sta attraversando un momento di crisi con il cavaliere: pare che i problemi del passato siano tornati a bussare la porta.

Una delle coppie più amate e discusse del trono over di Uomini e Donne è, senza alcun dubbio, quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Da anni, la loro storia d’amore tiene incollati milioni di italiani al piccolo schermo, curiosi di scoprire tutto ciò che riguarda la loro relazione.

Lo scorso anno, il cavaliere è tornato nuovamente nel dating show di Maria De Filippi per conquistare nuovamente la dama. Dopo una serie di gesti, la donna ha dato una nuova chance a Riccardo e insieme sono usciti dal programma. I due hanno trascorso serenamente la quarantena nella casa della dama ma qualcosa sembra aver spezzato gli equilibri della coppia. In una recente intervista rilasciata al magazine dedicato alla trasmissione di Canale 5, la Platano ha confessato quale è la situazione con il cavaliere: c’è aria di crisi?

Di recente, Ida Platano ha confermato che i due stanno attraversando un momento di crisi:

“Sono iniziate a tornare le discussioni di un tempo, legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui io ho bisogno”.

E poi ha aggiunto:

“A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente “basta”, ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui io ho bisogno”.