Uomini e Donne, Ida Platano commenta la storia tra Gemma e Sirius

Dopo gli sprezzanti giudizi, elargiti gratuitamente sull’acerba love story tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, arriva anche l’opinione di Ida Platano. L’ex dama di Uomini e Donne e ex protagonista di Temptation Island Vip, si è pronunciata in merito alla nascente relazione tra Gemma e Sirius.

Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine, Ida Platano ha detto la sua sull’argomento che sta tenendo banco ormai da mesi:

“Sono fermamente convinta che nel 2020 ognuno sia libero di fare ciò che vuole e agire come meglio crede, l’importante – soprattutto quando si parla di sentimenti come nel caso di Gemma e Nicola – è che lo si faccia per la propria felicità. Non penso che la differenza di età con un uomo molto più giovane di me mi spaventerebbe e, se fossi interessata come lo è Gemma, approfondirei la conoscenza…”