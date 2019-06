Ida Platano dal chirurgo per intervenire sul volto: ecco cos’è successo dopo Uomini e donne

Ida Platano dal chirurgo per intervenire sul volto: ecco cos’è successo dopo...

Ida Platano, la dama di Uomini e Donne, è dovuta andare dal chirurgo per un trattamento al viso. Ma cos’è successo? La verità sconcertante

L’ex dama di Uomini e Donne ha postato anche un messaggio ad accompagnare la foto, per spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a decidere di fare alcuni ritocchini al volto.

Eppure nel giro di pochissimo tempo è stata travolta dalle critiche e dai giudizi: c’è chi crede che si tratti di una donna così tanto bella da non aver bisogno di ricorrere ad alcun genere di intervento a chi invece punta il dito contro la Platano, accusandola di essersi montata la testa, dopo la partecipazione al programma.

I followers di Ida la travolgono di critiche

Come è possibile notare dal profilo social di Ida, la Platano nel giro di pochissimi secondi è stata invasa dalle critiche, offese e persino insulti di ogni genere.

Ancora una volta i social sono divenuti un angolo terribile per esprimere rabbia e violenza, due cose che non dovrebbero neppure essere mai postate in rete.

Ida certamente è liberissima di fare quello che vuole della sua vita e, soprattutto, è libera di condividere con le persone che la seguono e la supportano che quello che fa. Ed è importante ricordare che si può sempre esprimere un parere, senza però offendere o insultare.

Ida lo ha fatto per se stessa o per le telecamere?

Ida Platano avrà davvero fatto la scelta giusta per se stessa o solo per le luci delle telecamere? In molti quindi se lo domandano, ma senza risposta. Certo è che Ida ha condiviso sofferenze ed emozioni nel salotto televisivo di Maria de Filippi ed è difficile immaginarsi che tutte le reazioni di Ida siano state dettate dal mero obiettivo televisivo.

Ci auguriamo dunque che Ida, adesso, assieme al suo ritocchino, possa sentirsi meglio con se stessa!