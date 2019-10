Ictus: quali sono i sintomi che ti avvertono del suo arrivo? Spesso li sottovalutiamo

Un ictus, noto anche come attacco cerebrale, si verifica quando il flusso di sangue al cervello si interrompe e le cellule cerebrali nell’area iniziano a morire. Tale patologia può interessare tutto il corpo.

Agire in fretta può fare la differenza per chi ha un ictus. Il National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) sottolinea che ottenere assistenza di emergenza entro un’ora può prevenire la disabilità o la morte.

Potresti essere riluttante a chiamare un’ambulanza se non sei sicuro che qualcuno abbia un ictus, ma le persone che ricevono un trattamento prima hanno un grande vantaggio.

Le persone che vengono trattate con un farmaco che dissolve il coagulo di sangue entro 4,5 ore dai sintomi hanno maggiori probabilità di riprendersi senza grave disabilità.

Alcuni inctus possono anche richiedere un trattamento chirurgico.

La capacità di riconoscere segni e sintomi di un ictus può significare la differenza tra vita e morte. Continua a leggere per sapere cosa sono.

Cosa significa “agire in fretta”

I sintomi dell’ictus sono unici perché si manifestano all’improvviso, senza preavviso.

La National Stroke Association suggerisce di usare il termine “FAST” per aiutarti a riconoscere i sintomi comuni dell’ictus.

Se noti un sorriso cadente o irregolare sul viso di una persona, questo è un segnale di avvertimento;

Intorpidimento o debolezza del braccio può essere un segnale di avvertimento. Puoi chiedere alla persona di alzare le braccia se non sei sicuro. È un segnale di avvertimento se il braccio si abbassa o non è stabile.

può essere un segnale di avvertimento. Puoi chiedere alla persona di alzare le braccia se non sei sicuro. È un segnale di avvertimento se il braccio si abbassa o non è stabile. Difficoltà di linguaggio:chiedi alla persona di ripetere qualcosa. Discorsi confusi possono indicare che la persona ha un ictus;

Se qualcuno manifesta sintomi di ictus, è tempo di agire rapidamente.

Ulteriori sintomi possono includere:

problemi di visione , in uno o entrambi gli occhi

, in uno o entrambi gli occhi intorpidimento degli arti, molto probabilmente da un lato

stanchezza generale

difficoltà a camminare.

Sintomi nelle donne

Le donne possono avere sintomi unici. Questi sintomi possono anche manifestarsi improvvisamente e includono: