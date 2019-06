Ice Diet, come funziona e i benefici che apporta alla salute

Conosci la ice diet? In italiano, si traduce con dieta del ghiaccio ed è diventata molto nota negli ultimi tempi. Ecco come funziona e quali sono i benefici per la salute.

Cos’è la dieta del ghiaccio?

La dieta del ghiaccio prevede di mangiare ghiaccio al fine che il corpo spenda energia per riscaldarlo una volta ingerito.

Allo stesso modo, alcune diete suggeriscono che bere molta acqua ghiacciata può aiutarti a bruciare calorie. Anche se è vero che è necessario bere acqua per metabolizzare il grasso ed è anche necessaria una vera energia per cambiare lo stato della materia del ghiaccio in acqua, mangiare il ghiaccio semplicemente non brucia abbastanza calorie da contenerlo. Ecco perché la scienza pensa che questa dieta non funziona.

La dieta del ghiaccio: per la scienza non funziona

La caloria è una misura dell’energia termica che è definita come la quantità di calore necessaria per innalzare di un grado la temperatura di un grammo di acqua. Nel caso del ghiaccio solido, ci vogliono anche 80 calorie per trasformare un grammo di ghiaccio in acqua liquida.

Pertanto, mangiando un grammo di ghiaccio (0 gradi Celsius) si bruciano calorie per riscaldarlo a temperatura corporea (circa 37 gradi Celsius), oltre a 80 calorie per il processo di fusione effettivo.

Ogni grammo di ghiaccio provoca una spesa di circa 117 calorie. Mangiare un’oncia di ghiaccio provoca quindi la combustione di circa 3.317 calorie.

Considerando che perdere un chilo di peso dipende dal fatto di bruciare 3.500 calorie, sembra un buon affare, vero?

Perché la dieta del ghiaccio non funziona

Il problema è che quando parliamo di cibo, stiamo parlando di Calorie (maiuscole C – chiamate anche calorie per un chilogrammo) invece di calorie (c minuscole – chiamate anche calorie per grammo), che risultano in:

1.000 calorie = 1 calorie

Eseguendo i calcoli di cui sopra per il chilogrammo di calorie, scopriamo che un singolo chilo di ghiaccio consumato richiede 117 calorie.

Per raggiungere le 3.500 calorie necessarie per perdere un chilo di peso, sarebbe necessario consumare circa 30 chilogrammi di ghiaccio. Ciò equivale a consumare circa 66 chili di ghiaccio per perdere un chilo di peso.

Pertanto, se consumi un chilo di ghiaccio al giorno, perderai un chilo di peso ogni due mesi. Non è esattamente la dieta più efficace che puoi scegliere per dimagrire.

Ci sono altre questioni da considerare, che sono più biologiche. Ad esempio, parte dell’energia termica coinvolta potrebbe non essere effettivamente il risultato di processi metabolici biochimici.

Sì, è importante bere acqua se stai cercando di perdere peso. Sì, se mangi il ghiaccio brucerai un po’ più di calorie che se bevessi la quantità equivalente di acqua.

Tuttavia, non ci sono abbastanza calorie per aiutare i tuoi sforzi per la perdita di peso, potresti danneggiare i tuoi denti mangiando ghiaccio, e avrai ancora bisogno di bere acqua.

Ora, se vuoi veramente usare la temperatura per perdere peso, basta abbassare la temperatura della stanza o fare delle docce fredde. Quindi, il tuo corpo deve spendere energia per mantenere la temperatura interna e in realtà brucerai calorie! Dieta del ghiaccio? Non scientificamente valida.